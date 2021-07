Basket-ball | JO : Kevin Durant apparaît à temps pour éteindre un autre incendie aux Etats-Unis

Les États-Unis seront en quarts de finale des Jeux Olympiques, même s’ils sont passés par la porte arrière. Avec un jeu qui reste peu convaincant et quelques stars qui ne finissent pas de carburer comme prévu, l’équipe de Popovich a battu la République Tchèque (119-81) dans un match au cours duquel les Américains ont une nouvelle fois montré leurs insuffisances et dans lequel ils ont souffert plus que prévu malgré ce que reflétait le score final.

Surtout dans un premier quart-temps où le cerceau est devenu trop petit pour les hôtes de Pops. Surtout du triple, qui malgré les échecs semblait la seule ressource que les Lillard, Lavine et compagnie avaient en tête, qui ont commencé l’affrontement déterminés à lancer trois avec un pauvre deux sur six au début.

DONNÉES TECHNIQUES

119- États-Unis : Grant (), Johnson (), LaVine (13), McGee (7), Tatum (27), Adebayo (6), Booker (5), Durant (23), Green (8), Holiday ( 11), Lillard (8) et Middleton (8) 0,81- République tchèque : Balvin (15), Palyza (7), Sehnal (5), Vesely (13), Vyoral (0), Auda (6), Bohacik ( 2), Jelinek (7), Peterka (0), Satoransky (12), Sirina (0), Schilb (17).

C’est tout le contraire qui se produit avec l’ensemble d’Europe centrale. Avec Satoransky et Schilb à la barre, les Tchèques sont allés sans s’excuser sur le terrain et ont progressé en quatrième (18-25) jusqu’à éclipser un rival qui est toujours incapable de déchiffrer les matchs quand les choses ne se passent pas comme prévu. . Et cela, de nos jours, arrive plus souvent que vous ne le pensez.

Les États-Unis, qui n’avaient plus perdu de premier set aux Jeux depuis Athènes 2004, étaient groggi et les Tchèques ont voulu en profiter en augmentant leurs revenus qui ont atteint 10 points avec un score de 19-29. C’est à ce moment-là qu’est apparue la fierté d’un MVP NBA comme Kevin Durant. La star de cette équipe (23 + 8 + 6) Ils haranguaient ses coéquipiers qui augmentaient l’intensité défensive et en attaque ils lui donnaient le ballon à résoudre. Une formule simple, mais qui garantit le succès lorsqu’il s’agit d’un joueur comme l’attaquant des Nets. Avec lui aux commandes, les États-Unis ont renversé le score (34-33 était leur première avance) et ont pris le commandement de l’affrontement.

Cependant, cette équipe n’a pas la solidité (7 sur 21 du triple au repos) d’antan et ressemble plus à un géant aux pieds d’argile qu’à un titan. Les rivaux le savent et ils essaient d’en profiter comme l’équipe tchèque l’a fait à la sortie des vestiaires. Ils se sont débarrassés de la domination de Durant et ont remis leurs adversaires dans les cordes. Surtout Balvin et Vessely, qui ont fait des dégâts dans la zone rivale et ont empêché son décollage définitif. Du moins autant qu’il le pouvait. Et cela jusqu’aux dernières minutes du troisième quart-temps, quand il a fini par céder à la poussée de Tatum. (27 points pour lui) et le succès, désormais oui, des Etats-Unis du triplé (13 sur 28 à la fin du troisième quart-temps). A partir de ce moment (86-64, min. 32) et malgré la volonté de l’équipe européenne, le match est devenu une simple succession d’événements sans conséquence sur le score final. La victoire a été faite pour les États-Unis.