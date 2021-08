Basket-ball | JO : Kevin Durant fait ce qu’il veut, quand il veut et comment il veut mettre les Etats-Unis en finale

États Unis Il faisait du rattrapage depuis le début de son rallye à Las Vegas début juillet. Ses deux défaites (Nigéria et Australie) en matchs amicaux avant de se rendre à Tokyo et au trébucher contre la France lors de leur première olympique, ils nous ont invités à penser à un autre scénario qui n’était pas prévu car il était de voir les Américains sans l’or. Mais le moment de vérité est arrivé et l’équipe américaine a sorti sa meilleure version, celle qu’ils semblaient avoir cachée, et a commencé à laisser des rivaux en cours de route jusqu’à ce qu’ils reviennent à l’équipe océanienne qui a battu 97-78 dans une excellente seconde mi-temps. qui leur permet d’accéder à leur quatrième finale olympique consécutive de la main d’un Kevin Durant spectaculaire (23 points et neuf rebonds pour lui).

Le match a commencé avec l’équipe de Goorjian acceptant la mise physique de son rival. Chose que jusqu’à présent seule la France avait réussi à faire. Les baby-boomers ont clairement indiqué que c’était la clé pour remporter la victoire : grandir dans des domaines où cette équipe américaine a moins de ressources et contenir l’équipe de Popovich avec de vrais bouledogues comme Dellavedova, Thybulle ou anglais.

Avec les océans dominant le rebond défensif Mills, Exum et un sage Goulding L’Australie a rythmé l’affrontement que les Américains n’ont pas atteint. Des attaques avec deux ou trois passes au maximum et des transitions rapides des deux côtés du terrain ont permis aux Australiens de voler sur le tableau d’affichage. La tactique de Popovich consistant à jouer avec quatre joueurs extérieurs (Durant uniquement pour référence intérieure) n’a pas non plus porté ses fruits sur une équipe hors cible qui a raté ses huit premières tentatives depuis le 3 points.

Les Etats-Unis ont dû faire appel à l’herica (26-40 comme l’avantage australien maximum) et dans cette équipe qui ne peut être fait que par Kevin Durant. L’attaquant des Nets est la nouvelle version de ce que le André Montès lui a donné pour avoir appelé Article 34 en référence à Shaquille O’Neal. Que “Je fais ce que je veux, quand je veux et comme je veux” peut désormais s’appliquer à l’attaquant des Nets qui apparaissait comme le seul capable de sortir les hommes de Popovich de l’obscurité et de briser la défense avec l’aide constante des Australiens, qui a terminé la première mi-temps (42-45) en demandant de l’oxygène mais avec une foi intacte en ses chances de terminer la bataille.

DONNÉES TECHNIQUES

États-Unis- Johnson (-), Lavine (9), Lillard (5), Durant (23), Middleton (11), Grant (-), Tatum (9), McGee (4), Holiday (11), Adebayo ( 3), Green (2) et Booker (20) Australie : Goulding (8), Mills (15), Green (-), English (9), Dellavedova (-), Sobey (5), Thybulle (6), Exum (14), Landale (11), Reath (3) et Kay (7). Partiel : 18-24, 24-21, 32-10 et 23-23 arbitres : Zurapovic (BOS), Weiland (CAN) et Mazzoni ( ITA)

Le passage par les vestiaires n’a pas aidé les océans et a donné un nouvel air à l’équipe nord-américaine, qui entre la fin du deuxième quart-temps et le début du troisième un partiel de 23-4, faisant passer le score de 31-41 à 54-45. Durant faisait toujours son truc et aidé par Holiday et par Réveil de l’annotateur de Booker, claquer la table pour récupérer le témoin dans le crash et éviter les fantômes qui hantaient cette équipe il n’y a pas si longtemps. Le jeu des étoiles et des rayures les a sortis de sa tête et a commencé à profiter et à profiter sur le terrain, comme avec le compagnon de Zach Lavine qui a mis un 72-55 qui semblait définitif au tableau d’affichage.

Et ça allait être, laissant le dernier acte comme un simple laps de temps jusqu’à ce qu’il atteigne le klaxon final. Une cloche trop tardive pour l’Australie, qui a demandé la serviette bien plus tôt et qui a dû endurer stoïquement les coups de feu d’une équipe encore une fois bien supérieure et c’est maintenant là qu’elle voulait.