Basket-ball | JO : la FEB se passe de Lucas Mondelo “en n’atteignant pas les objectifs”

in

Mis à jour le 08/06/2021 – 14:47

La Fédération espagnole de basket-ball a décidé de se prévaloir de l’une des clauses de son contrat, et au vu de la non réalisation des objectifs sportifs qui y figurent, de la non continuité de Lucas Mondelo en tant qu’entraîneur féminin. L’entraîneur avait été renouvelé jusqu’en 2024 en septembre de l’année dernière, date à laquelle la continuité de Sergio Scariolo, l’entraîneur masculin, avait également été annoncée.

Mondelo a pris ses fonctions en 2012 et a mené l’équipe féminine en 152 matchs, avec un bilan de 127 victoires et 25 défaites, entre matchs officiels et matchs amicaux. Pendant ce temps, l’Espagne a remporté 7 médailles dans les différents championnats auxquels elle a participé.

Cet été, une séquence de sept podiums consécutifs a été coupée, le tout depuis l’Eurobasket 2013. Dans l’Eurobasket de Valence, il n’a pas pu atteindre les demi-finales en raison d’un coup franc manqué avec une seconde à faire et aux Jeux de Tokyo, il est tombé en quart de finale à un dénouement très égal contre la France.

Après ce changement, la Fédération travaille déjà aux fondations d’une nouvelle étape pour l’équipe féminine, qui ne participera pas à la Coupe du monde l’année prochaine après avoir échoué à obtenir une place en phase de qualification après avoir terminé l’Eurobasket en septième position.

De la FEB, ils sont reconnaissants pour le travail de Mondelo à la tête de l’équipe au cours de ces années, mais il a décidé qu’il était temps de chercher un nouvel élan pour l’équipe féminine.