Basket-ball | JO : la France bloque les illusions olympiques de Doncic

Une main de Nico Batum éteint le rêve olympique de Luka doncic. Votre bouchon au plateau slovène Klemen prépélique, avec une seconde à faire, j’ai terminé l’électrisante Slovénie (90-89) et a acheté le billet français pour un nouveau duel avec les États-Unis, cette fois pour l’or olympique.

L’histoire passionnante de la Slovénie, ce pays d’à peine deux millions d’habitants qui depuis quelques temps ne fait plus que produire des génies du sport comme Doncic ou le cycliste Tadej Pogacar, son conte de fées des pré-olympiques à Tokyo 2020 s’est terminé en demi-finale. Il peut encore remporter le bronze, qui se jouera contre l’Australie, mais Doncic ne pourra pas réaliser son rêve en or.

La France a résolu le hiéroglyphe de la façon d’arrêter la vitesse slovène avec un fantastique Rudy Gobert, qui a capturé 16 rebonds et marqué 9 points, sous la direction de Nando de Colo (25 points, 7 rebonds et 5 passes décisives) et le leadership de Evan fournier (23 points et 5 rebonds), qui n’a pas pu jouer les derniers jeux en raison de fautes.

Sans Fournier, Batum (3 points et 5 rebonds) il est devenu un géant pour faire un bouchon qui entre dans l’histoire du basket français, qui disputera sa troisième finale olympique après celles de Londres 1948 et Sydney 2000, toutes deux terminées par la médaille d’argent. Contre les Etats-Unis, qu’ils ont déjà battus en première phase, ils chercheront leur première médaille d’or.

Je ne pourrai jamais oublier cette casquette Klemen prépélique, qui a terminé avec 17 points mais n’a pas pu faire le plus décisif. Pas Luka Doncic, qui face à une défense solide a offert un nombre incroyable de passes décisives (18), accompagnées de 16 points et 10 rebonds. Sa défense a ouvert des trous pour Mike Tobey, qui a terminé avec 23 points et 8 rebonds.

Le plan français anti-Doncic a commencé avec Batoum, qui dans la première action a mis un bouchon, mais en aucun cas intimidant le Slovène qui a commencé à servir des passes, d’abord à Jaka Blazic et ensuite à Tobey, profitant des aides défensives de Gobert environ ’77’. Ces vigilances ont été de peu d’utilité, car les Mavericks ont marqué deux 3 points aux mains de Batoum et Gobert pour mener la Slovénie à la première différence (14-20, min. 5).

L’énergie de Timothe Luwawu-Cabarrot (15 points à la fin) il a relancé la France, et avec ses vols, son activité et ses deux triplés il a aidé l’équipe de France à regagner du terrain à la fin du premier set, récupérant un score égal (27-29).

Le deuxième quart-temps a été beaucoup plus arrêté et imprécis, favorable aux intérêts français, qui savaient qu’ils ne pouvaient pas laisser courir l’équipe slovène. Prépélique a essayé de dynamiser la Slovénie, mais a rencontré un splendide Guerschon Yabusele, à la fois en défense et en marquant pour maintenir l’égalité (38-38, min. 17) jusqu’à une pause qui s’accompagnait d’un avantage minime des Slovènes (42-44).

Il y avait une finale olympique en jeu, et la France est revenue des vestiaires en voulant l’obtenir. Ils redoublèrent la défense et s’allièrent au succès du triple, de Batum et Fournier à deux reprises. Avec ça et les lancers francs, une escapade française est prévue (60-52, min. 24).

Le vol français s’est poursuivi avec Fournier comme capitaine général et Yabusele en tant que premier soldat, tandis que Doncic donnait des signes de quelque chose qui n’avait pas été vu pendant le tournoi : l’inconfort. Des plaintes dans les contacts, des propos aux tribunes et au banc français. technicien slovène Alexandre sekulic Il a vu le danger et l’a senti. La distance n’était en rien définitive : 71-65 en l’absence des dix dernières minutes.

Blazique, qui avait déjà commencé le travail à la fin du quart précédent, et Ziga Dimec, sont revenus mettre la Slovénie (71-70). C’était l’heure des leaders : Fournier prenait le relais, Doncic prenait des fautes et assistait, et Tobey égalait le duel (78-78, min. 35). Le duel s’échauffait : une protestation a coûté une technique à Blazic et pour la même raison il y en a eu une autre pour l’entraîneur français Vincent Collet.

Luka Doncic, défendu par Nando De Colo..

Tobey, qui est le grand joueur d’ombre de cette équipe slovène, a égalisé le duel à 85, reprenant le rebond d’un coup franc de Prépélique. Chaque action s’est déjà transformée en bataille, et dans l’une de ces Luwawu Cabarrot un triple a été pris pour 90-85 avec 56,1 secondes restantes. Une erreur peut être fatale, comme celle commise par Fournier en appuyant trop fort sur Prepelic, qui s’effondre et tire le coup franc en attaque. Celui de Valence a frappé un triplé pour mettre le match au rouge à 33,2 de la fin (90-89)

Avec cette différence donc même, De Colo a raté un triple, Doncic a récupéré le rebond et a cherché Prépélique à la course. Alors que le Slovène cherchait déjà le panier, il a trouvé Batoum. Sa main retient Doncic et conduit la France en finale de l’or olympique contre les Etats-Unis, qui sont en alerte pour la défaite qu’elle a infligée à la première.

Fiche technique:

90 – France (27 + 15 + 29 + 19) : De Colo (25), Fournier (23), Yabusele (9), Batum (3), Gobert (9) -quintette initial-, Luwawu Cabarrot (15), Fall, Heurtel (6) et Ntikilina.

89 – Slovénie (29 + 15 + 21 + 24) : Doncic (16), Blazic (14), Cancar (11), Dragic (1), Tobey (23) -quintette initial-, Prepelic (17), Dimec (4), Hrovat (3), Muric et Nikolic.

arbitres : Guilherme Locatelli (BRA), Juan Fernndez (ARG) et Martins Kozlovskis (LAT). Eliminé par des fautes personnelles le Français Evan Fournier (min. 39)

Incidents : deuxième demi-finale du tournoi de basket-ball masculin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, disputée à la Saitama Super Arena, sans public en raison des mesures sanitaires contre la pandémie de coronavirus.