Basket-ball | JO : la France prend sa revanche sur la Serbie et accroche le bronze olympique

La France a décroché la médaille de bronze des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, battant la Serbie 76-91 et prenant ainsi sa revanche sur la finale de l’Eurobasket de cet été, dans laquelle les Balkans l’ont emporté sur les galas, aujourd’hui vainqueurs de la médaille olympique.

Les Français sont en bronze grâce à un triomphe cimenté dans un bon troisième quart-temps (16-24) dans lequel la jeune meneuse de 20 ans Marine Fautheaux, qui a terminé avec 12 points et deux passes décisives, a été la clé pour prendre l’avantage définitif. Gabby Williams a marqué 17 points et pris 8 rebonds, et Endene Miyem en avait 16 et 5.

Après un début de domination française (10-14, min. 6), la Balkanique, stimulée par Jelena Brooks (14 points au final) en tirant trois, en volant et en passant, a pris un petit avantage à la fin du premier quart-temps ( 23-19).

Le leadership serbe s’estompait au fur et à mesure que le match avançait, jusqu’à ce que les galas intérieurs Sandrine Gruda et Endene Miyem renversent la vapeur (26-30, min. 14), mais le duel a toujours été géré sur de courtes marges, ce qui a conduit la France à mettre un 40 concis. -43 favorable au repos.

Le manège français est venu après le passage dans les vestiaires. C’est le jeune Fautheux qui a repris les rênes, avec un triple, un plateau et un panier pour placer le 51-60 au tableau d’affichage (min. 27), et le revenu français a atteint onze points avec 56-67 en l’absence de les trois dernières minutes.

Ceux de Valérie Garnier ont su gérer l’avantage et porter le duel à son dénouement avec 14 points de matelas (64-78, min. 14), mais une réaction menée par Sonja Vasic et Yvonne Anderson (meilleure buteuse serbe avec 24 points) a atteint déduire jusqu’à sept de différence (71-78) avec trois minutes restantes.

La France a résisté à la pression pour mettre fin au duel, condamnée à un triplé par Williams à 39 secondes de la fin. Marine Johannes en a ajouté un autre pour 76-91 qui donne la médaille de bronze à l’équipe de France et consomme une revanche olympique.

Fiche technique:



76 – Serbie (23 + 17 + 16 + 20) : Dabovic (7), Crvendakic (2), Vasic (9), Brooks (14), Krajisnik (7) -les cinq de départ-, Anderson (24), Butulija, Cado, Dugalic (2), Jovanovic (9), Skoric et Stankovic (2).

91 – France (19 + 24 + 24 + 24) : Duchet (10), Williams (17), Michel (2), Miyem (16), Gruda (14) -les cinq de départ-, Fauthoux (12), Chartereau (10), Vukosavljevic, Rupert et Johannes (10).

arbitres : Juan Fernndez (ARG), Amy Bonner (USA) et Tataki Kato (JAP).

Incidents : match pour la médaille de bronze du tournoi de basket-ball féminin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, disputé à la Saitama Super Arena, sans spectateurs en raison des mesures sanitaires contre la pandémie de coronavirus.