Basket-ball | JO : la France renverse l’Italie et rencontre Doncic en demi-finale

La France a atteint les demi-finales des Jeux avec une grande souffrance, l’un des objectifs qu’elle s’était fixé. L’équipe de France a mis fin à la résistance de l’Italie, 75-84, qui a serré au maximum son rival avant d’abandonner dans les dernières minutes du match.

En fait, avec trois minutes à jouer et avec 70-71 contre, l’Italie a joué pour prendre l’avantage, mais Gallinari a échoué dans l’un des jeux peut-être les plus faciles qu’il avait entre les mains. Puis vinrent le panier de Batum, le verre d’Heurtel et la phrase de Gobert pour faire respirer le « bleu ».

Le pvot du Jazz a été le meilleur buteur français avec 22 points, en plus de neuf rebonds. Fournier en avait 21 et Batum, 15 mais avec 14 rebonds qui ont fait de lui le joueur le plus valorisé du match (29).

En Italie, Fontecchio est passé à 23 étant le meilleur buteur de l’affrontement, Gallinari a signé 21, avec un double-double de 1er rebonds et Polonara a contribué 15 points et 7 rebonds.

L’Italie a dominé le premier quart, 25-20, a cédé au cours des deux suivants et a de nouveau remporté le quatrième, 21-20, bien qu’elle ait manqué de force à la fin. La France rencontrera désormais la Slovénie de Doncic jeudi prochain à partir de 13h00.