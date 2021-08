Basket-ball | JO : la légende Sue Bird explose après une nouvelle inégalité des genres dans le basket : “Surprise, surprise !”

La soirée du basket américain avec la joie de voir ses deux équipes qualifiées pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Cependant, la bonne nouvelle a été de courte durée après la publication d’un rapport révélant un nouveau problème d’inégalité des sexes dans le basket-ball américain.

Selon ce rapport, le tournoi féminin de la NCAA reçoit plus de 600 millions de dollars de moins par an que celui des hommes dans une répartition inégale des bénéfices qui s’élevait à plus d’un milliard de droits télévisés la saison dernière. Et tout cela malgré les recommandations de certains managers d’égaliser les compétitions malgré la volonté de la NCAA de prioriser le tournoi masculin « avant tout ».

“Le basket féminin se vend moins bien et est sous-évalué. Surprise, surprise !” a répondu ironiquement Sue Bird quelques minutes seulement après avoir éliminé l’Australie aux Jeux de Tokyo. La base américaine légendaire. “Je dois m’informer un peu mieux car je l’ai à peine découvert, mais cela ne me surprend pas.”

Bird a également été confronté à un autre des problèmes les plus controversés de ces Jeux, qui est la gestion de la pression par les athlètes et plus encore dans le cas de ceux qui n’exigent que la victoire, comme l’équipe de basket-ball des États-Unis. .

“Nous le gérons chacun d’une manière différente. Nous venons d’endroits différents, de différentes équipes et nous y faisons face individuellement, mais en tant qu’équipe, ce que nous nous rappelons, c’est que nous sommes 12. Nous sommes 12 joueurs qui partagent tout, font tout. Et donc, quand l’un de nous tombe en panne, il est bon de se rappeler que la pression n’est pas seulement l’affaire de l’un de nous. de ce que nous apportons à cette équipe. chacun de nous », a répondu le joueur américain MARCA.