Basket-ball | JO : les Cavaliers considèrent Ricky Rubio comme un mentor pour leurs jeunes talents

Quelques heures après que Ricky Rubio ait marqué 38 points pour les Etats-Unis, devenant le meilleur buteur face à une Dream Team, son transfert chez les Cavaliers a été confirmé. Il vient à Cleveland en échange de Taurean Prince, un choix de deuxième ronde du repêchage de 2022 et de l’argent pour les Wolves.

L’intention des Cavs est que l’Espagnol, dans la trentaine, agisse comme un mentor pour le développement de ses jeunes talents, notamment dans les postes extérieurs : Darius Garland et Collin Sexton. Le premier, qui vise à devenir meneur de jeu, a 21 ans et lors de sa deuxième saison en NBA, il a récolté en moyenne 17,4 points et 6,1 passes décisives. Le deuxième, 22 ans, a atteint 24,3 points et 4,4 passes décisives lors de sa troisième saison dans la Ligue.

Bien que les Cavs puissent encore faire pression sur Ricky dans un échange compte tenu des 17,8 millions de dollars à gagner la saison prochaine, ils le voient dans un rôle similaire à celui joué par l’Australien Matthew Dellavedova, du même âge que l’an dernier. . Cependant, il a raté une grande partie du parcours après avoir subi une commotion cérébrale et a fini par jouer en Australie.