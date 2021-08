Basket-ball | JO : les Etats-Unis laissent l’Espagne hors des médailles malgré le show de Ricky Rubio : 38 points

L’Espagne, cette éternelle équipe des Gasols, Rudy, Chacho et Ricky Rubio, n’a pas pu terminer sa brillante carrière par une nouvelle bataille pour les médailles. L’équipe de Sergio Scariolo a été exclue des demi-finales après s’être inclinée face au grand favori pour l’or, les États-Unis, qui ont imposé leur qualité et leur plus gros fonds de garde-robe pour s’imposer 81-95 en quarts de finale des Jeux de Tokyo 2020.

L'Espagne est allée sans complexe aux tables d'une Saitama Arena. Comme quelqu'un qui n'a rien à perdre et beaucoup à gagner, les garçons de Scariolo ont affronté le choc à l'idée de garder le rythme et de jouer ce qu'ils voulaient. Puis la qualité et le physicien ont dicté la sentence, mais le match était une affaire d'Espagne durant la première mi-temps. D'abord de la main de Ricky Rubio, qui continue de jouer quelque chose de différent des autres et qui s'est chargé d'ouvrir la défense américaine avec ses pénétrations. À l'avant, Durant a commencé l'affrontement en tant que barreur offensif avec sept points dans le premier set, aidé par Holiday. Cependant, le premier avantage était pour l'Espagne (21-19). Deuxième défaite consécutive au premier trimestre pour les États-Unis.

Scariolo a essayé de démanteler les attaques américaines en alternant constamment la défense et avec sa deuxième unité sur le terrain, il a trouvé un moyen de le faire. Avec Usman Garuba omniprésent en défense et un énorme Willy Hernangmez Espaa a trouvé le moyen de fermer son panier. Le joueur des Pélicans est revenu à sa position de ‘5’ devenu ‘Big in Japan’ et avec six rebonds (29-16 en première mi-temps) et trois blocs il est devenu maître et seigneur de la peinture. En attaque, El Chacho s’est chargé de lancer l’Espagne, qui est venue accumuler 11 points de location (40-29) en l’absence de xx minutes.

Dans ceux que nous sommes lorsque Kevin Durant est réapparu pour se rappeler pourquoi il est l’un des meilleurs joueurs de la planète Terre. La qualité de tir de l’attaquant des Nets et il n’a fait que mordiller dans le rocher espagnol pour éroder la défense de Scariolo jusqu’à ramener les tables au tableau d’affichage (43-43) avec toute la seconde mi-temps à jouer. L’Espagne était toujours debout après 20 minutes, mais elle devait encore subir les assauts d’une équipe aux ressources presque illimitées, mais le brochet et la survie sont des records dans lesquels les Espagnols se débrouillent bien.

Par la grâce de Durant (27 buts sur son compte privé) et une défense plus physique, les Etats-Unis sont sortis des vestiaires prêts à assommer leur rival et avec un partiel de 6-22 ils ont mis les hommes de Scariolo dans les cordes. L’Espagne est entrée dans une zone sombre en attaque et n’a pu marquer que grâce à Ricky depuis la ligne des lancers francs. En fait, le meneur des Cavs a été le seul buteur de l’Espagne (14 points dans cet acte pour un total de 38 dans son meilleur match avec l’Espagne) dans les six premières minutes du quart. Pas de quoi titiller une grande équipe comme l’Américaine. Avec leur arsenal infini, les hôtes de Popovich augmentaient leurs revenus et semblaient maîtriser l’affrontement. L’équipe Stars and Stripes n’y croyait pas. Avec une séquence de 14-4 avec quatre petits joueurs sur le terrain, l’Espagne a tenté de rester dans le match pour réduire la différence à six points à 10 minutes de la fin.

Les Américains ont voulu clore l’affrontement et ont commencé à déclencher une tempête de triple qui a rapporté un revenu de plus de 10 points. La lutte était pour les Américains aux points malgré les efforts de Ricky pour le mener jusqu’à la fin du temps réglementaire avec des options. L’Espagne avait encore des coups et allait les lâcher jusqu’au bout. Si l’un d’entre eux réussissait à se connecter avec le menton, il pourrait avoir sa dernière chance, et sinon, il aurait essayé jusqu’au bout. C’était l’aboutissement d’une chute qui ne lui a jamais échappé, mais dont il n’était pas le maître non plus et qui a fini par livrer un superbe Kevin Durant et sa bête noire si particulière.