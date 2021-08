Basket-ball | JO : Pau Gasol laisse la porte ouverte : “On verra si je prends ma retraite ou pas”

Le basket espagnol continue dans un état de “choc” après la défaite contre les Etats-Unis qui s’est accompagnée des adieux à la sélection de deux légendes comme Pau et Marc Gasol. Une nouvelle qui, 24 heures plus tard, continue de réveiller le côté le plus émouvant du plus grand de la saga.

“C’est un moment de beaucoup d’émotions que je vis après le match d’hier et je digère encore un peu tout. Il est maintenant temps de regarder en arrière et de regarder tout ce qui a été fait et d’en profiter. Nous verrons si je prends ma retraite ou pas. obtenir plus tard “. Une phrase avec laquelle il a laissé la porte ouverte pour continuer à le voir court.

Avec l’uniforme qu’on ne le verra plus avec celui d’Espagne après une décision immuable ou avec une journée de réflexion : “J’assimile encore tout ce que j’ai vécu ces jours-ci. Je n’allais plus pouvoir jouer. La décision était déjà prise et assimilée, je ne l’ai revue à aucun moment. J’aurais aimé finir mieux, mais nous n’avons pas eu la chance de finir plus haut dans ces championnats, mais cela n’enlève rien à la satisfaction d’avoir été ici. “

Pau, récemment élu à la commission des athlètes du CIO, a regardé en arrière et a souligné le secret qui l’a conduit à représenter l’Espagne pendant deux décennies : “Ma carrière ne peut se concevoir sans ma participation avec l’équipe nationale. et vivre des moments spéciaux et irremplaçables dans un équipe dont l’identité est celle que nous avons toujours défendue et c’est la caractéristique de cette équipe : être solidaire et aller de l’avant”.

Enfin, l’aîné Gasol a évoqué le fait d’avoir pris sa retraite avec son frère à Saitama, où ils ont disputé le premier tournoi avec l’équipe nationale : “Ce n’était pas quelque chose de prévu. C’est un moment difficile. Le basket nous a tellement donné dans notre C’est un moment émouvant et difficile à digérer. Dans la vie tout a ses étapes et il faut les valoriser et les apprécier. Même s’il y a de la mélancolie, il faut en profiter.”