Basket-ball NBA | Jokic continue de battre des records

27/12/2021 à 11:19 CET

Marc del rio

Nikola Jokic est toujours déterminé à prouver qu’il est le meilleur « 5 » de la NBA. À ses 26 ans et après ayant remporté le prix « MVP » de la ligue la saison dernière, le serbe est la référence de certains Denver Nuggets qui connaissent sûrement une saison un peu irrégulière, avec le bilan des victoires et défaites à égalité à 16, mais ils savent qu’ils ont dans leurs rangs une ressource privilégiée telle que Jokic.

La nuit dernière Les Nuggets ont battu les Clippers combatifs par 103-100 avec ceux qui se battent pour les positions privilégiées des séries éliminatoires dans l’ouest. C’était un match marqué au calendrier pour les deux équipes et apparemment aussi pour un Jokic qui Lors du match précédent contre les Charlotte Hornets, il avait déjà totalisé 29 points, 21 rebonds et 5 passes décisives.

Jokic égale un record de plus de 30 ans détenu par Barkley

Contre les Clippers, le Serbe est passé à 26 points, 22 rebonds et 8 passes décisives, réussi à dépasser pour le deuxième match consécutif les marques de 20 points, 20 rebonds et 5 passes décisives, un record qui Il n’avait pas été égalé depuis 1988, propriété de Charles Barkley.

Le Serbe a également dépassé Marcus Camby

Ce record n’était pas le seul de la nuit pour le Serbe, puisqu’avec ses chiffres, il a réalisé son sixième match puisqu’il est dans la compétition dans laquelle il atteint 20 points et 20 rebonds, et par conséquent il devient le joueur des Nuggets qui réalise cette marque le plus de fois, battre un acteur mythique de la franchise en l’état Marcus Camby.

Au-dessus de Wilt Chamberlain

Le bon parcours que mène Jokic, le fait aussi aujourd’hui mène le classement de la plus haute efficacité en une saison de toute l’histoire de la NBA. Cet indice est calculé en incluant les actions positives et négatives de chaque joueur en fonction des minutes jouées. Et aujourd’hui, avec un chiffre de 32,7, il devance les 32,1 de Wilt Chamberlain en 61/62, et les 31,9 de Giannis Antetokounmpo en 19/20, où il a élevé le ‘MVP’.