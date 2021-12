Basket-ball NBA | LeBron James continue d’entrer dans l’histoire et mène une nouvelle victoire pour les Lakers

13/12/2021 à 10h35 CET

Marc del rio

James Lebron Il est toujours déterminé à décrocher sa cinquième bague, coûte que coûte. Pour ce faire, Akron est menant des Lakers qui a commencé la saison avec des doutes, avec des sujets extra-sportifs supérieurs à ce qui se passait sur le terrain et avec plus de défaites que prévu. Mais après la victoire 106-94 d’hier soir sur le Magic d’Orlando, la franchise angelina a déjà plus de victoires que de défaites et revient sur le chemin des Playoffs.

Le laquier ‘6’ a brillé avec une performance à la portée de très peu, et signé un triple double avec 30 points, 11 rebonds et 10 passes décisives, des figures capitales qui assurèrent le triomphe de celles de Frank Vogel. Jacques était accompagné de Russell Westbrook Oui Talen Horton-Tucker, qu’ils aient ajouté 19 points chacun.

Chambre triple double dès 35 ans

Le jeu de LeBron entre dans l’histoire pour être le quatrième match où la star réalise un triple-double après l’âge de 35 ans. Seulement deux joueurs atteint ces records à cet âge, car ils étaient Kobe Bryant Oui Larry Oiseau, qu’ils ont réussi une fois. Le fait que James l’a déjà atteint jusqu’à quatre fois parle de la puissance du joueur, qui semble que le passage des années ne l’affecte pas.

Cole Anthony et Franz Wagner ont montré leur visage au Magic

Les Orlando Magic sont la deuxième pire équipe de la NBA à ce jour, avec un mauvais bilan de 5 victoires et 23 défaites et qui ne font qu’améliorer les quatre victoires des Detroit Pistons. De la franchise de Floride, Cole Anthony et Franz Wagner ils ont montré leur tête et ont ajouté respectivement 21 et 20 points.

Le prochain match des Lakers, contre les Mavericks de Luka Doncic

Après le triomphe d’hier soir, les Lakers auront quelques jours de congé et ne rejoueront que le lendemain matin de mercredi à jeudi, au cours de laquelle ils affronteront les Dallas Mavericks qui a également battu le Thunder d’Oklahoma City 84-103 hier soir malgré le absence de Luka Doncic, et qui occupent actuellement le septième position à la Conférence de l’Ouest.