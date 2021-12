Basket-ball NBA | Manu Ginobili, nominé pour entrer au NBA Hall of Fame en 2022

22/12/2021 à 12h22 CET

.

Manu Ginobili, Ancien joueur des San Antonio Spurs, apparaît pour la première fois dans le liste des candidats au Hall of Fame, qui annoncera les noms des personnes choisies lors d’une cérémonie au Naismith Memorial à Springield Massachusetts.

Ginobili est arrivé à la NBA en juillet 2002 et a pris sa retraite en août 2018, après que 16 saisons dans lequel il a joué 218 matchs « éliminatoires » et gagné quatre anneaux en 2003, 2005, 2007 et 2014.

Trois anneaux et une médaille d’or olympique avec l’Argentine

Participant à deux All Star, en 2005 et 2011, l’Argentin a également obtenu une médaille d’or (Athènes 2004) et une médaille de bronze olympique (Pékin 2008), a été vice-champion du monde en 2006 et Il a remporté une Euroligue avec Kinder Bologna en 2001. Après sa retraite du basket-ball, Les Spurs ont retiré le maillot avec le numéro 20 qu’il portait durant sa carrière NBA.

Billups, Cash ou Whalen, sur la liste restreinte

Le gardien argentin fait partie des 50 présélectionnés pour entrer dans le Hall of Fame pour la première fois, tout comme le Tom Chambers et Lindsey Whalen, ainsi que d’autres candidats qui ont déjà été présélectionnés auparavant en tant que Chauncey Billups et Swin Cash.

Les 9 et 10 septembre de l’année prochaine aura lieu la cérémonie d’entrée

Le nom des finalistes de l’élection sera dévoilé le vendredi 18 février 2022, lors du NBA All-Star Weekend à Cleveland, Ohio, et la cérémonie d’entrée finale aura lieu les 9 et 10 septembre, l’organisation a signalé.