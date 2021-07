Basket Espagne, très favorite pour remporter une médaille à Tokyo

21/07/2021 à 02h48 CEST

CITATIONS AU GAGNANT DU TOURNOI OLYMPIQUE DE BASKETBALL MASCULIN ET FÉMININ

dimanche 9 août

L’équipe espagnole masculine de basket-ball a été garante de succès ces dernières années à tel point que nul ne doute qu’elle montera sur le podium à Tokyo 2020. L’équipe dirigée par Sergio Scariolo s’appuie sur l’expérience et la fiabilité d’un groupe qui sait sentir le sang quand les États-Unis jouent après avoir remporté deux victoires en Coupe du monde contre toute attente. Dans cette épreuve, Pau Gasol, le meilleur joueur espagnol de tous les temps, devrait mettre un terme à son illustre carrière qui compte trois médailles olympiques avec l’équipe nationale.

Comme nous l’avons déjà confirmé, l’Espagne est la favorite pour être dans le tiroir avec une excellente part de [2.25]. D’après les mesures, notre position serait la troisième place en trouvant les États-Unis sur le podium au quota [1.01]tandis que l’Australie – à laquelle nous avons remporté la troisième place il y a cinq ans – serait médaillée à [1.50].

L’Espagne fera ses débuts contre le Japon hôte dans un match qui ne devrait pas avoir beaucoup d’histoire puisque le triomphe du nôtre est cité [1.02]. Le grand attrait de cette rencontre sera de voir la ligne de handicap pour voir si on gagne plus d’argent. À [1.88] il y a la ligne de savoir si les élèves de Scariolo gagnent par 19,5 points ou plus. Nous pensons que cette option est plus que faisable car les animateurs sont peu nombreux et sans public, éteignez et c’est parti.

A cette occasion, les Etats-Unis n’offrent pas la fiabilité des occasions précédentes et pour preuve en est que leur or se négocie à [1.25]. On se souvient encore de la défaite en quarts de finale de la Coupe du monde 2019 contre la France, qui les a laissés sans médailles. Les Gaulois, quant à eux, sont présentés comme une option intéressante pour finir en médailles à [3.50] comptant avec plusieurs joueurs NBA exceptionnels tels que le joueur défensif de l’année, Rudy Gobert.

En parlant de stars de la NBA avec des options, nous ne pouvons pas ignorer Luka Doncic. Le Slovène a éliminé la puissante Lituanie à domicile lors des pré-olympiques et semble la principale menace de retirer l’Espagne de la tribune pour [3.00]. Luka pourrait devenir le deuxième joueur de l’histoire olympique à réaliser un triple-double derrière LeBron James.

Chez les femmes, l’Espagne compte aussi

Pour le tournoi féminin on voit que les Etats-Unis ne peuvent perdre leur tournoi que si un cataclysme survient. Les champions olympiques et mondiaux actuels ont été un rouleau au cours de la dernière décennie, ne cédant de titre à personne. Vers le versement [1.06] son or il nous semble qu’il va falloir aller au marché des médailles pour trouver quelque chose de plus avantageux.

En ce sens, l’Espagne est présentée comme la quatrième à monter sur le podium du Japon à [2.75]. La faiblesse de l’EuroBasket a provoqué cette chute des prix des nôtres derrière les Etats-Unis, l’Australie – qui n’a pas Liz Cambage – et la France. A noter que cela ne peut pas être une si mauvaise option de penser à eux sur le podium avec le retour d’Alba Torrens.