Basket NCAA : les meilleurs matchs de la journée d’ouverture

Rien ne dit le basket-ball universitaire comme une confrontation d’ouverture entre deux prestigieuses universités de basket-ball. Et bien qu’aucune des deux équipes n’ait connu au cours des dernières saisons le succès auquel elle s’est habituée au fil des ans, chacune pourrait être partie pour une saison 2021-22 amusante.

Michigan State est principalement une équipe différente d’il y a une saison; beaucoup de talent ont quitté l’équipe, mais un transfert important, Tyson Walker, vient de l’Université Northeastern pour fournir aux Spartans un pointage de vétéran bien nécessaire. Il est difficile de savoir à quoi s’attendre exactement de l’État du Michigan à ce stade, mais c’est ce qui les rend si intéressants. De plus, une équipe d’outsiders dirigée par Tom Izzo va-t-elle chasser le jour de l’ouverture? Compte sur moi.

En tant qu’équipe n ° 3 du basket-ball universitaire, le Kansas est le favori dans ce match contre les Spartans et ils auront le défi de répondre aux attentes de la pré-saison. Ils ont la production de retour d’Ochai Agbaji, David McCormick et Jalen Johnson tandis que Remy Martin et Joseph Yesufu entrent en tant que transferts clés qui ne feront que renforcer la liste des Jayhawks.

Étant donné que ce match va se jouer à New York dans le cadre de la Champions Classic, le Kansas s’ouvre en tant que favori à 4,5 points à Tipico mais entre le terrain neutre et l’inconnu du début de saison, tout est possible.

Lignes de jeu

Kansas Jayhawks -4,5 contre les Spartans de l’État du Michigan

O/U 140,5