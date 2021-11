Basketball de la NCAA : les matchs incontournables du vendredi

Les deux matchs de Champions Classic étaient indéniablement géniaux, mais je ne peux m’empêcher de penser que ce match UCLA-Vilanova va être encore meilleur.

Certes, il y a un certain parti pris (en tant que Californien et ancien joueur de Big East), mais il est difficile de ne pas être enthousiasmé par ce jeu. Les deux équipes ont remporté leur premier match de saison par un glissement de terrain en vue de l’affrontement de vendredi soir. Nova a surclassé Mount St. Mary par 40 points et les Bruins ont battu Cal State Bakersfield par 37.

Pour Nova, tout s’est déroulé comme espéré. Justin Moore a ouvert la voie avec 27 points, faisant la plupart de son travail au-delà de la ligne des trois points où il est allé six sur huit. Jermaine Samuels a fait sa marque et, plus important encore, Collin Gillespie avait l’air en bonne santé et en contrôle sur le terrain après avoir déchiré son MCL la saison dernière. Malheureusement, une soirée d’ouverture par ailleurs exceptionnelle pour l’UCLA a partiellement déraillé lorsque les Bruins ont perdu leur grand homme senior Cody Riley à cause d’une blessure au genou à peine quatre minutes après le début de la saison. Il ratera le match de Nova ce soir et pourrait être absent pendant quelques semaines.

Avec le départ de Riley, le jeu devient encore plus axé sur le périmètre pour les Bruins. Johnny Juzang, Jules Bernard et Jaime Jaquez Jr. étaient tous exceptionnels mardi soir, mais devront probablement élever encore plus leurs jeux des deux côtés du ballon pour tenter de combler le vide laissé par Riley; ce sera une tâche difficile à faire contre une défense toujours stellaire de Jay Wright, ce qui rend ce match du top 5 intrigant.

L’UCLA est le favori à domicile au Pauley Pavilion, mais ce match entre deux équipes d’élite va être combattu de manière égale. Mis à part les blessures, le résultat ne devrait pas changer grand-chose quant à l’endroit où ces deux équipes devraient se retrouver en mars.

Lignes de jeu

UCLA Bruins (-2,5) contre Vilanova Wildcats

O/U 140,5

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).

NBA Hot Take Cannon : la vérification manuelle s’installe, les combats n’ont pas d’importance, et plus