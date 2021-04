Baskets des meilleurs joueurs NBA Les chaussures des meilleurs joueurs NBA

Ces dernières années, les personnes qui optent pour le sport comme mode de vie ont grandi de jour en jour. Faire du sport est la santé et à de nombreuses occasions, il régit vos directives. Mais dans le sport, il y a beaucoup de modalités. Football, basket, tennis, athlétisme, paddle-tennis, moteur … Lorsque vous regardez des matchs ou des événements de chaque sport, vous choisissez celui qui retient votre attention et celui avec lequel vous vous amusez le plus.

L’un des sports les plus suivis en Espagne et dans une grande partie de la planète est le basket-ball. En raison du succès de l’équipe nationale aux Coupes du monde, aux Eurocopes et aux Jeux Olympiques, il y a chaque jour plus de gens accros à la télévision, sans oublier le succès des équipes espagnoles. Mais chaque fan de basket sait que la ligue où se retrouvent les grands basketteurs est la NBA.

De nombreuses personnes restent éveillées toute la nuit pour regarder les matchs ou les voir se répéter le lendemain. Avec chaque jour qui passe, les joueurs ont plus d’influence sur le public en raison de sa popularité. Ses t-shirts remplissent les rues et les pavillons, mais pas seulement ses t-shirts sont à la mode. Ci-dessous, vous pouvez trouver les chaussures que portent vos idoles NBA. Ne manquez pas celui de votre joueur préféré, achetez-le et profitez-en comme un champion.

LEBRON JAMES (CHAUSSURES NIKE SOLIDER XIII BY YOU)

Sentez-vous le roi de la cour avec les baskets Lebron James

Demandez à qui vous demandez dans le monde du basket-ball, la plupart d’entre eux vous répondront que Lebron James est le meilleur joueur aujourd’hui et l’un des meilleurs de tous les temps. Le «roi» a une suite dans toutes les régions du monde et les enfants restent à la télévision pour regarder ses jeux. Si tu veux être comme lui maintenant vous pouvez jouer au basket avec ses chaussures Nike, décorées aux couleurs de son équipe actuelle, Los Angeles Lakers, jaune, blanc et violet. Vous ferez l’envie de tout le terrain de basket quand ils vous verront apparaître dans ces baskets. Courez pour le vôtre.

KYRIE IRVING (CHAUSSURES NIKE 5 BY OG ANUNOBY)

Pour être comme l’un des meilleurs meneurs de jeu de la NBA, j’ai enfilé ses baskets

L’un des meilleurs gardes de point de toute la compétition est Kyrie Irving. Le meneur était fondamental dans le ring que Lebron James a réalisé avec le Cleveland et maintenant il a décidé d’être un champion avec lui en tant que meilleure star de l’équipe. Son aventure à Boston n’a pas fini de cailler et maintenant il l’essaie à New York, dans le quartier de Brooklyn. Si vous voulez manipuler le ballon comme Irving, ou du moins l’essayer, ce sera sûrement beaucoup plus facile si vous l’essayez avec ses chaussures Nike. Avec des couleurs très vives, vous êtes sûr d’être le centre d’attention sur la piste. Sentez-vous comme une star avec ces baskets.

KEVIN DURANT (CHAUSSURES NIKE ZOOM KD12 BY YOU)

Si vous voulez vous sentir comme un champion de la NBA, c’est votre chance avec ces baskets

Les Warriors ont été l’une des franchises qui sont entrées dans l’histoire pour avoir constitué l’une des meilleures équipes de l’histoire de la compétition. Dans cette équipe étoilée, il y avait une équipe très populaire auprès des fans, Kevin Durant.. Le joueur a joué un rôle clé dans la victoire des titres et restera dans les mémoires de tous les fans. Après avoir réussi dans la Bay Team, il s’est maintenant associé à Irving à Brooklyn pour continuer à écrire l’histoire et décrocher le premier ring de la franchise. Si vous voulez être un champion de la NBA, vous pouvez maintenant acheter leurs chaussures de marque Nike. Il existe différentes couleurs avec des modèles très simples.

PAUL GEORGE (CHAUSSURES NIKE PG3 BY YOU)

Poursuis tes rêves comme le fait Paul George

L’un des joueurs chauds de l’année dernière est Paul George. Le joueur intérieur vient de signer pour les Angels Clippers formant l’un des couples à la mode de la NBA avec Kawii Leonard, l’un des principaux candidats pour remporter le titre. Reconnu comme l’un des meilleurs joueurs du championnat, il poursuit la recherche de sa première bague pour réaffirmer son statut de grand joueur. Maintenant, Avec ses chaussures Nike, vous vous sentirez aussi motivé que lui pour continuer à grandir et réaliser vos rêves. Vous pouvez les choisir dans différentes couleurs.

KOBE BRYANT (NIKE MANBA FOCUS)

Revivez de vieux souvenirs de la NBA avec l’un des plus grands joueurs de tous les temps

La NBA ne vit pas que des joueurs actuelsSe souvenir de leurs stars à la retraite est quelque chose qui laisse la compétition dans un très bon endroit, car ils respectent beaucoup les grands joueurs. L’un de ces joueurs qui n’oublieront pas les rétines des fans de la NBA est Kobe Bryant. Le joueur a été tout au long de sa carrière dans les Lakers de Los Angeles. Une star à la fois dans son équipe et dans tout le panorama du monde du basket face à ses grandes performances individuelles et ses grandes réalisations collectives. Si vous voulez vous souvenir des anciens jeux de la NBA, avec ses baskets Nike Manba, vous vous sentirez comme le champion que Kobe était.

STEPHEN CURRY (BASKETS SOUS ARMOUR CURRY 7)

Faites comme le meilleur meneur de la NBA et allez à Under Armur

L’une des marques qui s’est le plus implantée ces dernières années parmi les athlètes d’élite est Under Armour. Pour attirer l’attention des gens a l’une des plus grandes stars de la NBA, sinon la plus grande, comme Stephen Curry. Le meneur des Warriors est le joueur de franchise qui dirige l’une des meilleures équipes de l’histoire de la compétition. Maintenant, vous pouvez recréer les pièces de l’un des grands leaders avec ses chaussures qui vous feront vous sentir différent. Soyez le premier à vous lancer dans cette nouvelle marque.

JAMES HARDEN (CHAUSSURES ADIDAS B / E3)

Amusez-vous à jouer au basket comme Harden le fait

Plusieurs fois, vous décidez de regarder un match de la NBA parce que vous savez qu’il y aura un joueur qui marquera beaucoup de points. Spectacle pur. L’un des joueurs chargés de faire de ce sport l’un des plus amusants est Harden. Le joueur des Rockets est l’un des plus spectaculaires que l’on puisse voir aujourd’hui. Il n’y réfléchit pas deux fois et chaque fois qu’il le peut, il joue un triple, qui entre presque toujours, pour élever son public. Si vous êtes aussi courageux que Harden, profitez du basket comme lui dans ses chaussures Adidas.

DAMIAN LILLARD (CHAUSSURES ADIDAS DAME 5)

Jouez au basket comme des anges avec les chaussures de l’une des bases à la mode

De nombreux joueurs de la NBA qui ont beaucoup de qualité, mais qui ont tendance à être plus couverts car ils jouent dans des équipes qui n’ont pas de grands succès, ne sont généralement reconnus que par tous ceux qui apprécient la qualité d’un joueur sans qu’il ait besoin d’obtenir titres individuels ou grands succès collectifs. Damian Lillard est l’un d’entre eux. La base est un pur spectacle sur les pistes. Son maniement du ballon et de l’équipe sont un délice. Maintenant, vous pouvez profiter du basket comme Lillard sans avoir à être la star dans ses chaussures Adidas.

DERRICK ROSE (CHAUSSURES ADIDAS ROSE 10 STAR WARS)

La vie est pleine d’obstacles qui doivent être surmontés pour avancer, comme Rose

De nombreux joueurs sont un exemple d’amélioration pour de nombreuses personnes, Derrick Rose dans l’un d’entre eux. Le meneur avait tout l’avenir devant lui. Rose a été appelée pour être l’une des meilleures joueuses de l’histoire de la NBA, mais la malchance a fait des ravages. Une blessure au genou après l’autre a laissé le joueur hors du terrain pendant plusieurs mois. Rose n’a pas abandonné et est retournée jouer en NBA. La base montre comment vous pouvez réaliser tout ce que vous avez décidé grâce au travail et aux efforts. Si vous faites également partie de ceux qui luttent au quotidien, vous vous sentirez très fier de porter vos chaussures Adidas.

* Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont mis à jour au 01-08-2020.