Baskets NCAA Adidas Ultraboost, comment acheter

C’est à cette période de l’année que les marques commencent à sortir leurs baskets en édition spéciale NCAA et NFL. Cette année, Adidas a sauté à bord et lancera 10 des écoles les plus populaires, ils ont choisi l’Ultraboost qui est populaire parmi les fans de sneakers casual ainsi que les sneakerheads.

Ces baskets Adidas Ultraboost ne dureront pas et si vous avez pensé à représenter votre alma mater ou votre université préférée, vous feriez mieux d’agir vite avant qu’elles ne disparaissent.

Cliquez sur l’une des photos ci-dessous pour obtenir plus d’informations et acheter les baskets NCAA Adidas Ultraboost de votre équipe préférée.

Les ouragans de Miami

Huskies de Washington

Texas A&M Aggies

Décortiqueuses de maïs du Nebraska

Cardinals de Louisville

Les Jayhawks du Kansas

Bouledogues de l’État du Mississippi

Diables du soleil de l’État de l’Arizona

NC State Wolfpack

Indiana Hoosiers

