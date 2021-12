04/12/21 à 18:14 CET

Le Barça aura à peine le temps de savourer la belle victoire remportée sur le court d’Anadolu Efes depuis ce même dimanche un Bitci Baskonia qui arrive en manque de victoires (5-6).

Les azulgranas, qui a joué un match spectaculaire contre le champion d’Europe vendredi et cela leur permet de continuer à mener l’Euroligue (11-2), ils ont également connu un grand épuisement physique avec les minutes supplémentaires, un mauvais plus d’avoir un match de cette taille devant eux et avec peu de temps de récupération.

Pour lui, Jasikevicius tentera de répartir les minutes entre l’ensemble de l’effectif, et devra compter sur les jeunes avec trois défaites aussi importantes que celles de Calathes, Higgins et Abrines, et cela l’a amené à envisager l’embauche temporaire de Dante Exum.

Victoire confortable en Euroligue

Le Barça a dépassé Bitci Baskonia lors de la neuvième journée de l’Euroligue (93-67) dans l’un des pires moments de l’équipe de Vitoria avec Ivanovic sur le banc, même si maintenant Spahija a pris le dessus et les sentiments sont déjà différents.

Toutefois, Le Barça sort favori et plus après le « remontant de moral après le triomphe à Istanbul et avec un Mirotic qui continue de marquer à un niveau élevé et avec un Sanli qui semble avoir retrouvé le niveau attendu avec sa signature et qui a explosé contre son ancienne équipe.

La défense blaugrana devra être la clé, et avec une attention particulière à Tadas Sedekerskis, le joueur avec le meilleur pourcentage de tir sur deux de la Ligue Endesa, avec une précision de 85,2%, contre un Barça qui est le meilleur en équipe dans cette facette (58,5%).

« Nous devons être prêts et aller gagner. C’est une équipe avec de très bons joueurs et un rival dangereux », a déclaré Rick Smits. « Il faut être concentré à cent pour cent et viser la victoire & rdquor ;, a commenté le Letton qui devrait avoir un rôle de premier plan dans le duel.