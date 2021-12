Baskonia-Burgos, cinquième match reporté de la 16e journée par covid

31/12/2021 à 16h57 CET

Le duel correspondant à la seizième journée de Liga Endesa, marqué par le coronavirus, entre Bitci Baskonia et Hereda San Pablo Burgos, prévu ce dimanche 2 janvier, a été reporté en raison de la situation de cas positifs par covid-19 qui affectent l’équipe de Barcelone, a rapporté ce vendredi l’ACB.

Après le positif confirmé par le coach, Neven Spahija, qui n’a pas pu diriger les deux dernières réunions, Le virus a touché une bonne partie de l’équipe Baskonia et la compétition a été contrainte de reporter la visite de l’équipe de Burgos à la Fernando Buesa Arena.

Avec ce duel, il y a déjà cinq reports décrétés par l’ACB lors de la 16e journée en raison des différents foyers détectés dans les clubs de la Ligue Endesa. Les autres matchs qui devront être joués à une autre date que la date prévue sont les MoraBanc-Baxi Manresa, UCAM Murcia-Lenovo Tenerife, Urbas Fuenlabrada-Joventut de Badalona et Monbus Obradoiro-Rio Breogan.

Ceux qui restent dans leurs premières heures pour le moment sont Real Madrid-Barcelone et Unicaja-Casademont Saragosse, qui se joueront le dimanche 2, et Coosur Real Betis-Surne Bilbao et Valencia Basket-Gran Canaria, prévus le lundi 3.

L’ACB communiquera prochainement les nouvelles dates pour la dispute des matchs.