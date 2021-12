Baskonia condamne l’ASVEL à un troisième trimestre écrasant

09/12/2021 à 22h45 CET

Bitci Baskonia a condamné jeudi l’Asvel Villeurbanne 91-66 dans un troisième quart-temps écrasant qui leur a permis de briser le match et confirme lors de la quatorzième journée de l’Euroligue que la victoire en Endesa League contre le FC Barcelone n’était pas une fleur d’un jour.

BASK

ASVEL

Bitci Basconie, 91

Bitci Baskonia (19 + 26 + 24 + 22): Granger (7), Baldwin (13), Giedraitis (15), Sedekerskis (2) et Enoch (14) -cinq de départ-, Lamar Peters (5), Fontecchio (15 ), Marinkovic (-), Costello (13) et Nnoko (7)

ASVEL, 66

(19 + 25 + 11 + 11) : Okobo (7), Jones (17), Knight (4), Wembanyama (10) et Gist (8) -cinq de départ-, Lacombe (5), Kahudi (6), Fall (6), Howard (3) et Strazel (-).

Arbitres :

Mateu Boltauzer (Slovénie), Michele Rossi (Italie) et Uros Obrknezevic (Serbie). Sans éliminé

Incidents :

Match correspondant à la quatorzième journée de l’Euroligue joué à la Fernando Buesa Arena de Vitoria devant 5.426 spectateurs.

Le rythme de l’équipe de Neven Spahija et la qualité de sa défense après la pause Il était définitif de récupérer les miels du triomphe dans une compétition continentale compliquée contre une équipe révélation tombée en désuétude le mois dernier.

Les azulgranas pourraient ralentir la capacité de marquer de Chris Jones en première mi-temps et jusqu’à cinq Baskonistas ont dépassé les dix points.

Costello, de nouveau révulsif

L’intelligence de Matt Costello (16 crédits de notation) ou le changement radical de Wade Baldwin (19) étaient deux des nombreuses notes positives d’une équipe dans laquelle plusieurs joueurs se sont démarquésmo Simone Fontecchio et Rokas Giedraitis.

Le duel a commencé beaucoup de vitesse et d’actions très électriques dont l’équipe de France a tiré le meilleur parti, emmené par un Chris Jones inspiré, auteur de dix points au premier quart-temps. Tous deux étaient plus à l’aise en terrain découvert, où ils déployaient tout leur arsenal.

En cinq contre cinq les attaques des deux escouades étaient plus lourdes et ont été résolues avec des blocs directs ou des pièces de talent des Gaulois et des Basques qui ont maintenu l’égalité au premier acte, 19-19.

Réaction de Basconie

ETl Baskonia a réagi au grand début de la période Asvel qui a réussi à imprimer la vitesse, grimpez les lignes défensives et allez à toute allure pour punir les habitants. Matt Costello a commencé à produire dès qu’il a sauté sur le terrain et les Catalans ont repris la tête.

TJ Parker a répondu en mettant les jeunes Victor Wembanyama et Youssoupha Fall sur la piste., ses deux hommes les plus grands -220 centimètres-, mais il n’a pas eu le résultat escompté et il a eu recours à la créativité d’Elie Okobo et Chris Jones pour résoudre ses attaques et pouvoir clôturer davantage le match, 45-44.

Le rythme des scores s’accélérait après le passage dans les vestiaires. Steven Enoch et Simone Fontecchio ont été les talons aiguilles offensifs de leur équipe et Baskonia a pris un revenu de 14 points, grâce à un partiel de 14-2, également fruit de bonnes défenses. En fait, jusqu’à quatre fois, la possession du chrono par l’Asvel s’est épuisée au troisième tour.

Le dernier quart-temps a commencé avec un 69-55 qui a marqué le chemin du triomphe des Baskoniens, prêts à terminer un match qui leur a coûté la rupture, mais surfant sur la vague du bon jeu dont ils ont fait preuve au Palau Blaugrana, les Vitorians ont confirmé leur progression et l’ont emporté 91-66.