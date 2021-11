Baskonia licencie Dusko Ivanonic

15/11/2021 à 13:20 CET

Marc del rio

Changement d’entraîneur en Baskonia. Le club a officialisé la au revoir par Dusko Ivanovic comme entraîneur de son équipe, après la mauvaise situation qui traverse tout Vitoria à la fois en ACB comme en Euroligue.

En Europe, l’équipe accumule quatre défaites consécutives, et avec un bilan de trois victoires et six défaites, ils occupent actuellement le troisième avant-dernière position Dans la table. Les choses ne s’améliorent pas beaucoup dans Ligue Endesa, où ils sont dans le 11e avec quatre victoires et six défaites et hors des positions qui donnent accès au prochain Copa del Rey.

Les signatures de l’été dernier ne fonctionnent pas

Le club présidé par Josean Querejeta n’a pas démarré avec les résultats attendus après la signatures réalisées l’été dernier et qui sont actuellement l’une niveau très éloigné ce qu’on attend d’eux.

Déclaration de Baskonia sur les adieux d’Ivanovic

En un Libération délivré par le club, Baskonia a voulu « merci le préparateur pour son travail au fil des ans et leur effort et leur implication constants pour obtenir les plus grands succès », même s’ils considèrent également que « L’équipe n’offre pas les performances attendues de l’équipe ou l’attitude de combat constante qui a toujours caractérisé ce club. Pour cette raison, il est de l’obligation des hauts dirigeants de l’entité de prendre des décisions pour changer d’urgence le cap et retrouver la compétitivité que ce groupe doit offrir et raviver l’illusion d’un passe-temps qui mérite d’être identifié chez ses joueurs », lit-on la déclaration.

La défaite aux Palau, un des déclencheurs

L’image donnée par l’équipe ces dernières semaines a généré un grand mécontentement des fans. Sans aller plus loin, l’équipe a laissé le Palau Blaugrana battu dans un match qui s’est soldé par une défaite 40 points (81-41) à la fin du troisième trimestre.

Neven Spahija semble fort pour être son successeur

Avec cet au revoir, le troisième étape de Dusko Ivanovic en Baskonia, et du Pays basque, il est précisé que Neven Spahija sera son successeur en fonction. Un Spahija qui reprendra les rênes de l’équipe après l’avoir fait lors de la saison 2007-2008.