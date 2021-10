Baskonia peut provoquer la première crise de Madrid

31/10/2021 à 01h00 CEST

ACB : Baskonia vs Real Madrid

Le Real Madrid termine sa semaine du Tourmalet avec une visite à la Fernando Buesa Arena. L’équipe blanche affronte l’une des équipes qui aspirent au titre ACB après les sept derniers jours orageux où ils ont perdu à domicile contre Gran Canaria et vendredi dernier contre Unics Kazan en Euroligue. La seule bonne nouvelle est arrivée mercredi lorsqu’ils ont battu le Zenit à Saint-Pétersbourg avec une fiche de 5-2 en compétition continentale. Les Blancs savent qu’ils jouent beaucoup sur un terrain où très peu d’équipes ont été victorieuses cette saison.

Seuls Tenerife et Armani Milan ont réussi à prendre d’assaut Vitoria et le Real Madrid espère devenir troisième cette saison. Les garçons de Dusko Ivanovic ont également joué dans l’Euroligue cette semaine, faisant également le mini-tour des Blancs à l’envers, se terminant par deux défaites ces enjeux à Kazan et à Saint-Pétersbourg. Maintenant, ils se battent dans un duel dans lequel les locaux jouent les positions de la Copa del Rey, où ils sont actuellement sortis avec un bilan de 3-4 dans la saison ACB.

Le Real Madrid commence comme favori pour remporter ce duel à [1.46] et cela nous semble un quota tout à fait adapté à la réalité. L’équipe de Laso a une force interne qu’il sera très difficile pour les locaux de s’arrêter, ayant besoin de centimètres derrière l’Ilimane Diop, restant avec Nndoko comme plafond avec leurs 2,08 mètres. Cette stature est un cadeau pour des gens comme Tavares ou Poirier, qui chercheront à imposer leur loi à la peinture. Les locaux sont répertoriés à [2.50] étant à notre avis un quota très peu attractif même s’ils ont le facteur public en leur faveur.

Les deux équipes arrivent fatiguées et leurs tendances de score indiquent que ce n’est pas le cheval gagnant à parier qu’il y aura moins de 153 points dans le match à [1.88]. Sans aller plus loin, le Real Madrid est resté à son plus bas de la saison lors de son dernier match avec 58 buts, tandis que Baskonia a récolté en moyenne 61,5 points lors de ses deux matchs sur la tournée russe. Nous avons un grand match à Vitoria avec deux équipes qui se veulent et ne vendront pas leur défaite à bon compte.