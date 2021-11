Baskonia se remet d’un accident vasculaire cérébral et soumet l’étoile rouge

16/11/2021 à 23:41 CET

Les Bitci Basconie il s’est remis ce mardi d’un coup de plume avec un match hors du commun avec lequel il s’est soumis au étoile rouge par 93-74, qui a rendu les bons sentiments à l’équipe de Vitoria, dans laquelle Neven Spahija a débuté sa deuxième étape sur le banc dans un duel correspondant à la dixième journée de la Euroligue.

Les habitants de Vitoria ont complètement changé de visage et se sont libérés avec un grand jeu offensif qu’ils ont brisé au deuxième tour et dans lequel ils se sont démarqués. Steven Enoch après la pause et atteint 32 crédits PIR avec 23 points et 11 rebonds.

Les cinq triples de Rokas Giedraitis -21 points- et le jeu affiché par Wade Baldwin -18 crédits d’évaluation- ont été les deux autres bonnes nouvelles d’une grande soirée dont on ne se souvenait pas à la Fernando Buesa Arena. Nikola Ivanovic était avec 21 points le meilleur visiteur d’une équipe qui a manqué des joueurs importants tels que Nate Wolters et Luka mitrovic.

L’entraîneur croate a choisi de s’élancer sur la piste pour Wade Baldwin et Jayson Granger, qui a alterné sur la piste dans la position d’un. Le triple et le jeu extérieur ont été la meilleure arme des Catalans, qui ont envoyé sur le tableau d’affichage dans les premières minutes contre une équipe des Balkans.

Baldwin a commandé les actions du Barça et exécuté aux côtés des lituaniens Rokas Giedraitis, mais Nicolas Ivanovic était chargé de garder les Serbes proches des locaux, qui étaient plus lâches en attaque et a clôturé le premier tour avec un 25-22. UNE 12-0 En début de deuxième quart-temps, il a ouvert la voie à une équipe qui a joué sans complexe, avec le sentiment d’avoir levé un poids sur ses épaules.

L’ensemble de Belgrade n’a pas pu trouver sa place, tandis que les pourcentages des Basques ont continué à augmenter lorsqu’ils ont rejoint le festival de notation Steven Enoch et Wade Baldwin mettre un 55-32 se reposer. Les de Quitter Radonjic réussi à ralentir le rythme de la Basconie, qui malgré tout a maintenu les écarts après la pause et a joué plus à l’aise avec une distance d’environ 20 points.

Les étoile rouge il a cherché à chatouiller la défense du Barça à travers le « pick and roll & rdquor; et a réussi à réduire légèrement la distance pour entrer dans le dernier quart avec un 68-53. Avec Matt Costello touché et regarder le match depuis le vélo, Steven Enoch et Landry nnoko se sont relayés au pôle et ont livré une bataille intéressante avec Maia zirbes et Ognjen Kuzmic. Mais l’accent était au-delà de l’arc à trois points, où Rokas Giedraitis sensations retrouvées.

Deux triples consécutifs de Simone Fontecchio Ils ont refroidi la chaleur des Balkans, menés par un Nikola Ivanovic réussi, qui a marqué et distribué le jeu, mais cela n’a pas suffi à vaincre un inconnu. Basconie par rapport aux deux dernières semaines. Steven Enoch Il paraphait la victoire de Vitoria par un grand épilogue qui marqua le chemin des Baskoniens, 93-74.

Fiche technique

93 – Bitci Basconie (25 + 30 + 13 + 25): Baldwin (14), Granger (4), Giedraitis (21), Sedekerskis (9) et Enoch (23) -cinq titulaires-, Lamar Peters (-), Fontecchio (9), Nnoko (8) et Marinkovic (5) .

74 – Etoile Rouge (22 + 10 + 21 + 21): Markovic (2), Dobric (11), Kalinic (-), Davidovac (2) et Kuzmic (10) -cinq de départ-, Lazarevic (-), Uskorovic (3), Lazic (2), Hollins (11), Simonovic (-), Ivanovic (21) et Zirbes (12).

Arbitres: Mateu Boltauzer (Slovénie), Emin Mogulkoc (Turquie) et Amit Balak (Israël). Sans éliminé.

Incidents: match correspondant au dixième tour de l’Euroligue disputé à la Fernando Buesa Arena de Vitoria devant 6 091 spectateurs.