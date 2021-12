Baskonia surprend un Barça malavisé aux Palau

12/05/2021

Le à 20:33 CET

Le Barça a perdu le deuxième match de la saison en Ligue Endesa (78-91) surpassé par un Baskonia qui a joué un jeu très complet auquel l’équipe de Jasikevicius n’a pas pu faire face, mentalement très doux tout au long du match. Mirotic, avec 20 points et 8 rebonds, était le meilleur Blaugrana.

FCB

BASK

Barça, 78

(12 + 23 + 19 + 24): Laprovittola (2), Kuric (12), Hayes (10), Mirotic (20), Sanli (10) – départ cinq-, Davies (7), Jokubaitis (13), Martínez (3), Smits (0), Oriola (0), Caicedo (0), Ubal (1).

Bitci Basconie, 91

(22 + 24 + 22 + 23): Granger (5), Sedekerskis (8), Baldwin IV (11), Enoch (23), Giedraitis (9) -cinq de départ-, Peters (4), Marinkovic (4), Fontecchio (2), Costello (19), Nnoko (6).

Arbitres :

Juan Carlos García González, Jordi Aliaga et Alfonso Olivares. Sans éliminé.

Incidents :

Match correspondant au 12e tour de la Ligue Endesa, disputé au Palau Blaugrana, devant 5 468 spectateurs.

Avec trois pertes importantes et pas le temps de se remettre de l’effort d’Istanbul, les Catalans Ils n’ont pas montré leur meilleure image ni l’intensité défensive battre un adversaire qui jouait à un très haut niveau, emmené par un brillant Enoch (23 points et un PIR de 27) avec 19 points de Costello. Madrid reste seul en tête du classement.

Après la dure rencontre d’Istanbul, Un rival compliqué attendait le Barça aux Palau comme Baskonia, même s’il n’a jamais pensé qu’ils allaient affronter une équipe qui avait absolument tout en première mi-temps.

Domaine de Basconie

Et est-ce la boîte Spahija a dominé depuis le 0-3 initial avec un triple de Granger, et c’était déjà une prémonition de ce qui allait suivre. Les Vitorianais, très inspirés en attaque, notamment dans le triple et à l’intérieur, ont dépassé la défense du Barça, arrivée en retard et sans la ténacité nécessaire.

Baskonia a marqué facilement, avec un Enoch entonné, le problème c’est que les hommes de Jasikevicius ont raté tous les succès extérieurs à Istanbul car le premier quart-temps a été vraiment mauvais pour le panier : 1 sur 7 en triple (16%). Les revenus des visites, face à tant de confusion au Barça, sont passés à 12 points (6-18).

Saras a cherché des solutions sur le banc même si personne ne tirait la voiture en attaque. Une quatrième place bien méritée pour Baskonia, qui était 10 (12-22) et tout semblait très mauvais en seulement 10 minutes.

Saras cherche des solutions

Saras a continué à parier sur une équipe plus « guerrière » que buteuse, avec Sergi Martínez et Oriola, en essayant de donner plus de cohérence à la défense. Bien que Baskonia ait maintenu son niveau de réussite, et un triplé de Costello, les a menés à 17 (20-37).

L’entraîneur barcelonais a demandé un temps, mais n’a donné aucune instruction. Il a laissé l’équipe se regrouper toute seule, essayant de trouver des solutions car le Lituanien a avoué qu’il ne savait pas comment les faire réagir.. Réunion en dehors du technicien & mldr; et l’amélioration est venue.

Avec plus d’intensité en défense, et en volant quelques ballons, un run de 8-0 leur a permis de réduire l’écart à 10 (de 20-38 à 28-38). Avec les encouragements des Palau, il semblait que le Barça réagissait. C’est alors que Mirotic a pris le relais du groupe (13 points et cinq rebonds) et avec son premier triplé (4 tentatives), mettait la pression sur Baskonia qui s’arrêtait sur le jeu maîtrisé (35-46).

Après la pause, tout est pareil

La réaction n’est pas venue à la reprise, Saras essayant de trouver la clé, mais sans succès.. Le succès de l’équipe était encore loin de sa moyenne alors qu’Enoch jouait le match de sa vie. Les revenus de Baskonia ont atteint 18 points (44-62).

Le Barça, avec plus d’estime de soi que de réussite et avec le soutien du public, a tenté de revenir dans le match avec deux paniers de Sanli, dont un triple inclus (50-62), mais Spahija a décidé de briser la réaction locale. Et ça s’est bien passé. Les Vitorians ont stoppé l’arreón du Barça pour aller en fin de quart avec un avantage de 16 (54-68).

Les Palau ont donné un dernier coup de pouce à l’équipe, estimant qu’il était possible de récupérer le désavantage de 14 points. Et avec plus de griffe et deux triplés consécutifs de Jokubaitis et Sanli, Ils ont frôlé à peine six (64-70) avec les Palau en pure ébullition.

Mais un triplé à la limite de possession de Costello a brisé le « élan » du Barça (66-75) et a laissé le jeu condamné, avec un Baskonia qui a su profiter de son succès offensif face à un Barça qui n’a jamais montré son vrai visage.