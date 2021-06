Basmati GI dans l’UE: l’Inde déclare que la demande de Pak est infondée

in

La semaine dernière, le ministre du Commerce Piyush Goyal a rencontré le ministre de l’aviation civile HS Puri sur l’augmentation de la part de l’Inde dans les exportations de riz basmati.

L’Inde a durci sa position sur la recherche exclusive de l’étiquette d’indication géographique (IG) de l’Union européenne (UE) sur le riz basmati. Le représentant permanent du pays auprès de l’Unesco, Vishal V Sharma, a catégoriquement déclaré que le Pakistan “ne peut pas utiliser la marque basmati” alors même que les exportateurs du pays voisin réclament une approbation conjointe.

« C’est une question d’héritage culturel immatériel de l’Inde. La création du Pakistan s’est faite sur la base du rejet de l’identité, de l’histoire et de la culture indiennes. Sinon, pourquoi partitionner ? Par conséquent, on est libre de cultiver ce qu’on veut au Pakistan, mais on ne peut pas utiliser la marque basmati », a déclaré Sharma dans un tweet.

Après que l’Inde a demandé à enregistrer le nom « basmati » sous IG dans l’UE en 2018, la Commission européenne a sollicité l’année dernière les commentaires du public qui ont incité le Pakistan à adopter à la hâte une loi sur les IG et à revendiquer également une marque sur « basmati ».

Des reportages dans les médias pakistanais ont suggéré que les exportateurs de variétés de riz aromatiques dans les deux pays voulaient une revendication conjointe sur la marque. Cependant, All India Rice Exporters Association (AIREA) a qualifié ces rapports de malveillants et a déclaré que l’organisme de l’industrie était avec le gouvernement.

« La demande de l’Inde pour l’enregistrement du riz basmati en tant qu’IG dans l’UE a été placée dans le domaine public pour commentaires. Les commentaires sont en cours d’évaluation dans l’UE. Nous devons attendre et surveiller le moment », a déclaré Vinod Kaul, directeur exécutif d’AIREA.

Le Pakistan ne peut pas revendiquer une réputation historique basée sur la “théorie de l’origine” en basmati, a déclaré S Chandrasekaran, analyste en politique commerciale et auteur d’un livre sur l’IG basmati. « De plus, le Pakistan avait modifié sa carte en août 2020 pour inclure le Jammu-et-Cachemire. Lorsque les deux pays demanderaient un statut commun, le Pakistan présenterait J&K comme faisant partie intégrante de la culture du riz basmati. L’Inde inclura également J&K. Cela créera des problèmes pour les deux, mais plus important encore, dans le cas d’une candidature conjointe, il semblerait que l’Inde approuve la carte du Pakistan », a déclaré Chandrasekaran.

Compte tenu des tentatives passées de vente de riz aromatique d’autres pays sous basmati, l’enregistrement sous

GI aidera l’Inde à protéger le nom légalement.

Le riz basmati est cultivé sous les contreforts de l’Himalaya dans les plaines indo-gangétiques, qui comprennent certaines régions du Pakistan. Mais la demande de l’Inde ne mentionne pas le Pakistan. Le gouvernement reconnaît 34 variétés de riz indien, à la fois traditionnelles et évoluées, comme basmati, tandis que le Pakistan en a également quelques autres. Les exportations de basmati de l’Inde vers les pays de l’UE ont chuté de 9 % à 207 millions de dollars au cours de l’exercice 20, mais ont bondi de près de 50 % au cours de l’exercice 21 pour atteindre environ 300 millions de dollars. L’UE détenait une part d’environ 8 % des exportations totales de riz basmati de l’Inde, soit environ 4 milliards de dollars.

