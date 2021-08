Les gens dans les rues pour protester contre le racisme. Un sentiment que les vies noires sont considérées comme sans valeur. Un manque de perspectives et une division profonde.

Si cette scène décrit les États-Unis à l’été 2020, c’était aussi l’Angleterre 40 ans plus tôt, émergeant des années 70 dans un état fracturé et agité. Les jeunes ont défilé à travers Londres, prenant position contre le fascisme. Le chômage montait en flèche. La célébration annuelle de la culture caribéenne qu’était le carnaval de Notting Hill s’est transformée en émeutes en 1976. L’année suivante, un rassemblement de droite a rencontré 4 000 contre-manifestants à la bataille de Lewisham, et deux ans plus tard, une émeute antinazie a éclaté en la banlieue londonienne de Southall.

Tandis que punk rock a tenté de capturer le sentiment de chaos et de privation du droit de vote, un autre artiste, qui parcourait un itinéraire inexploré en musique, était sans doute bien meilleur à l’exprimer. Cet artiste était Linton Kwesi Johnson. Bass Culture, son troisième album, sorti en 1980, n’a pas seulement saisi l’occasion ; il a posé un marqueur qui résonne encore.

Dub Poésie

Linton Kwesi Johnson n’a pas chanté. Il ne faisait pas de DJ, le style de rap jamaïcain pionnier qui était un précurseur du hip-hop. Sur disque, Johnson a simplement prononcé ses vers sur un accompagnement rythmique profond et lourd, un style qui est devenu connu sous le nom de poésie dub.

Alors que Johnson était parfaitement conscient du rôle de la parole dans le reggae, son art était un peu différent. La plupart des artistes parlants jamaïcains (les grille-pain AKA, les MC ou les DJ) ont craché des paroles dans un style libre permanent affiné par des années de travail en tant que maîtres de cérémonie sur des systèmes de sonorisation reggae. Ils se sont concentrés principalement sur le divertissement, bien que certains aient une facilité lyrique remarquable, dont I Roy, une grande star du reggae des années 70 qui obtient une mention sur Bass Culture. Deux poètes célèbres de la Jamaïque – Oku Onuora et Mutabaruka – étaient actifs à peu près à la même époque, mais malgré les strophes de ces derniers parfois adaptées par des chanteurs de reggae, ils n’ont atteint le vinyle qu’après les débuts de LKJ en 1977. Le terme de poésie dub, attaché à tous ceux qui travaillaient dans ce style, est attribué à Johnson.

Les mots de LKJ semblaient souvent provocateurs pour les étrangers, couvrant des sujets étrangers aux médias grand public. Son premier album, Dread Beat & Blood de 1978 (sous le nom de Poet & The Roots) parlait de combattre le Riot Squad de la police. Une autre piste expliquait que le racisme était au sommet de la société britannique. “Independent Intavenshan”, extrait de son deuxième album, Forces Of Victory a insisté sur le fait que l’establishment politique britannique, aussi bien intentionné soit-il, ne pouvait prétendre parler au nom des Noirs. Même l’orthographe de LKJ était radicale : le Londonien d’origine jamaïcaine n’avait aucun intérêt à se conformer aux normes de l’oppresseur.

Culture de la basse

Bass Culture, le troisième album de LKJ, comportait un ensemble de morceaux rythmiques à toute épreuve, livrés, comme toujours, par un groupe de session torride de l’underground britannique, entouré par la production de Johnson et les compétences de mixage et d’arrangement de poids lourds de Dennis Bovell. Sur « Reggae Sounds », Johnson a examiné la musique comme une confirmation d’identité et l’a considérée comme un panneau indiquant un soulèvement inévitable, une expression culturelle de personnes luttant pour leur liberté.

“Two Sides Of Silence” a trouvé LKJ dans un environnement de free jazz câblé, expliquant pourquoi une âme tranquille et la paix étaient inaccessibles face à l’injustice. “Street 66” a parlé d’un raid sur une fête à la maison où les fêtards étaient prêts à affronter la violence par la violence. Ce n’était pas un fantasme : les danses reggae étaient fréquemment interrompues par la police, matraques dégainées. Après une de ces invasions, Dennis Bovell a été emprisonné pour des charges rejetées plus tard en appel.

En guise de soulagement léger, bien que livré sans un sourire narquois, “Loraine” a offert une histoire d’amour non partagé avec le narrateur épris déchiré en lambeaux par la langue sarcastique d’une fille. “Inglan Is A Bitch” présente Johnson comme un homme de 55 ans qui est venu en Grande-Bretagne pour travailler mais ne s’est jamais senti accepté ou en sécurité. « Di Black Petty Booshwah » a critiqué une mentalité « riche et changeante », et « Reggae Fi Peach » a noté le fascisme rampant que Jonson a vu incarné dans la mort du Néo-Zélandais Blair Peach, tué par la police lors du soulèvement de Southall.

LKJ en doublage

Les rythmes de l’album, profonds et mortels, ont pris tout leur sens sur LKJ In Dub, un album de remix instrumental envoûtant de morceaux de Bass Culture et Forces Of Victory. La marche militante du « Victorious Dub » ; la dérive onirique de « Reality Dub » avec sa guitare sonnante, désaccordée et ses percussions s’évanouissant dans l’espace ; les cors d’appel de clairon de « Peach Dub » ; l’harmonica lugubre de « Iron Bar Dub » avec son extrait envoûtant de la voix de LKJ… Le mixage de Dennis Bovell est infiniment subtil mais tombe comme le tonnerre. C’est le son dub britannique d’origine distillé.

Dès sa sortie, le titre Bass Culture est devenu une sorte de slogan pour exprimer l’esprit et l’âme du reggae. Lloyd Bradley l’a emprunté pour son exploration de l’expérience reggae dans le livre Bass Culture : quand le reggae était roi; il est également devenu le nom d’un projet universitaire à l’Université de Londres et a donné son nom à des morceaux de plusieurs genres et à un label.

Il est clair que des décennies plus tard, Bass Culture palpite toujours, les mots de Linton Kwesi Johnson résonnent toujours. Une paire historique qui a eu une énorme influence mais est encore négligée par le grand public, Bass Culture et LKJ In Dub restent pertinents et émouvants. La bataille pour la liberté et la justice continue, et cette musique l’accompagne, pure et vraie.

