Bassitt revient mais les Mariners battent A 6-5 pour un balayage de 4 matchs

in

Chris Bassitt a lancé trois manches sans but moins d’un mois après une intervention chirurgicale pour réparer des fractures du visage, mais les Mariners de Seattle se sont ralliés contre l’enclos des releveurs d’Oakland pour une victoire de 6-5 jeudi et un balayage de quatre matchs qui a nui aux espoirs de joker de l’Athlétisme.

Seattle a égalé son sommet de la saison avec sa cinquième victoire consécutive, a remporté sa neuvième de suite contre les A et s’est déplacé à moins de deux matchs des Yankees inactifs pour la deuxième place de joker AL avec neuf matchs à jouer. Oakland a perdu son sixième match consécutif à domicile, le pire de la saison, et a perdu quatre matchs derrière New York.

Bassitt, un droitier de 32 ans, a été frappé par une ligne de 100 mph sur le bâton de Brian Goodwin des White Sox de Chicago le 17 août et a subi une intervention chirurgicale sept jours plus tard sur trois fractures.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Il a pris le terrain sous une ovation debout de la foule de 4 966 personnes et a accordé un coup sûr en trois manches sans but – le premier simple de JP Crawford – a retiré quatre prises et a marché un.

“Je suis très béni et reconnaissant pour le cercle que j’ai fait dans le baseball”, a déclaré Bassitt. “Quand les choses se passent comme ça, vous découvrez vraiment qui est avec vous et je suis plus que béni d’avoir les gens que j’ai avec moi.”

Oakland menait 3-0 quand Abraham Toro a réussi un doublé RBI en quatrième. Sean Murphy a renforcé l’avance avec un circuit dans la moitié inférieure, mais Cal Raleigh a réduit le déficit à 4-3 avec un circuit de deux points dans la cinquième.

Le 35e circuit de Haniger a égalé le score au sixième, et Luis Torrens a suivi avec un coup de circuit de deux points de Jake Diekman (3-3).

« Nous faisons beaucoup de choses correctement, je pense, et vous devez le faire », a déclaré le manager des Mariners Scott Servais. “Nous avons encore beaucoup à jouer ici avec neuf matchs à jouer.”

Joe Smith (3-4) a lancé une cinquième manche sans but. Matt Olson a frappé son 38e home run, un drive de deux retraits au neuvième retrait de Paul Sewald, qui a retiré Jed Lowrie sur un popout pour son 10e arrêt en 14 occasions.

“Je suis fier de ce groupe, même si nous avons été absolument nuls le mois dernier”, a déclaré Bassitt. “Nous n’avons pas fait un assez bon travail pour gagner des matchs.”

Oakland a pris une avance de 3-0 sur une volée sacrificielle d’Elvis Andrus en deuxième manche et des coups sûrs RBI en troisième manche par Yan Gomes et Mark Canha de Yusei Kikuchi, qui a accordé trois points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles en trois manches.

SELLER

Le droitier des Mariners Casey Sadler a lancé deux manches blanches hors de l’enclos des releveurs pour étendre sa séquence sans but à 24 apparitions consécutives, un de moins que le record de franchise de Shigetoshi Hasegawa, établi en 2003. Sadler n’a pas autorisé un point lors de ses 22 derniers 2/3 manches.

SALLE DES FORMATEURS

Athlétisme : Lowrie (main) a doublé comme frappeur de pincement en septième manche. L’interrupteur-frappeur n’est actuellement disponible que pour la batte du côté gauche.

DÉPLACEMENTS DE LISTE

Les A ont placé LHP Sam Moll sur la liste de paternité et ont libéré C Aramis Garcia après l’avoir désigné pour une affectation lundi.

SUIVANT

Mariners: RHP Logan Gilbert (6-5, 4,74 ERA) ouvre une série de trois matchs contre les Angels de Los Angeles vendredi soir à Anaheim. Gilbert a une fiche de 2-0 avec une MPM de 2,61 lors de ses deux départs précédents contre les Angels.

Athlétisme: le RHP Frankie Montas (12-9, 3,57 ERA) prend la colline vendredi soir alors qu’Oakland accueille les Astros de Houston en première place pour une série de trois matchs. Montas a remporté trois décisions consécutives depuis sa dernière défaite le 16 août.