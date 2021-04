Bassnectar poursuivi pour abus sexuels, traite des êtres humains et pornographie juvénile

Bassnectar (nom complet Lorin Ashton) fait face à un procès pour avoir prétendument abusé sexuellement de mineurs et prétendument «s’engager dans une entreprise de traite des êtres humains», entre autres allégations inquiétantes.

Les plaignants Rachel Ramsbottom et Alexis Bowling, ainsi que leur équipe juridique (composée spécifiquement de trois avocats de Laffey, Bucci & Kent de Philadelphie, ainsi que de Phillip Miller du cabinet d’avocats Miller basé à Nashville), ont décrit les allégations troublantes dans un communiqué officiel aujourd’hui.

Outre Bassnectar, Amorphous Music, Bassnectar Touring, Red Light Management, le promoteur de Lollapalooza appartenant à Live Nation, C3 Presents, et Interactive Giving Fund sont des accusés dans le procès, selon le communiqué.

De plus, ce communiqué fermement rédigé précise que «les plaignants ont été victimes d’abus sexuels en tant que mineurs par Bassnectar», avant de noter que Lorin Ashton a également été accusé d’avoir participé à «l’entreprise de traite des êtres humains» susmentionnée et «de fabriquer et de posséder de la pornographie juvénile».

«Le procès vise à tenir Bassnectar et les entreprises qui le soutiennent pour responsables d’années de toilettage, d’abus et de trafic», indique le texte, réitérant que plusieurs personnes ont accusé Bassnectar d’abus sexuels sur un compte Instagram (@evidenceagainstbassnectar) en juillet dernier.

Bassnectar a précisé à l’époque qu’il «s’éloignait» de sa carrière, en plus de qualifier les affirmations de «fausses» et de reconnaître que «certaines de mes actions passées ont causé de la douleur, et je suis profondément désolé».

«D’autres survivants d’abus aux mains de Bassnectar et de ces sociétés sont encouragés à se manifester et à faire entendre leur voix», poursuit le communiqué. « Toute personne ayant des informations sur Bassnectar ou qui a elle-même été victime peut appeler la hotline du cabinet d’avocats au 855-382-3385. »

Et bien que le message ne développe pas les allégations à partir de là, l’avocat Brian Kent a abordé la question dans une déclaration. « Nous avons vu ces dernières années un véritable bilan d’individus et d’institutions puissants qui ont finalement été tenus pour responsables d’années d’abus sexuels contre des adultes et des mineurs », a déclaré le professionnel du droit.

«Mais nous avons seulement commencé à gratter la surface de la façon dont ces personnalités et entités influentes peuvent continuer pendant des années à commettre des abus sans être tenues pour responsables. Ce procès vise à obtenir justice non seulement contre Bassnectar, mais aussi contre les entreprises qui coopèrent et aident à faciliter les abus qu’il est supposé avoir commis. »

Au moment de la rédaction de cet article, Bassnectar – dont le dernier tweet a été publié en juillet dernier, lorsque les allégations d’abus sexuels et le compte correspondant sur les réseaux sociaux sont arrivés – n’avait pas répondu publiquement au procès. @evidenceagainstbassnectar, dans son premier message depuis janvier, a reconnu le cas mais n’a pas fourni de détails supplémentaires.

En juillet 2020 – le même mois où les allégations de Bassnectar ont fait surface, il convient de le souligner – Burger Records a fermé ses portes après avoir fait face à une avalanche d’allégations d’inconduite sexuelle.