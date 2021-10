Bastar et Azulito donneront tout pour tout dans « Boxing Wednesday »

La fonction multi-stars « Wednesday Boxing » qui sera présentée par 2M Promotions, Zanfer et Golden Boy le 20, au Fairplay Club d’Hermosillo, et qui sera retransmise en direct à l’international sur ESPN Knock Out, possède de nombreuses attractions.

Les fans d’Hermosillo auront de nombreuses raisons d’être excités et d’applaudir certains de leurs représentants les plus solides.

De l’apparence stellaire de la perspective solide, le KO Victor « Spock » ​​Méndez, à la présence du chéri de la maison, Eduardo « Koreano » Ramírez, et bien sûr l’accueil à son retour de la fille prodigue, Sulem Urbina .

Cependant, le combat qui peut « voler la vedette » sera mené par deux combattants qui se rencontreront sur le ring du Fairplay Club, dans un lieu neutre, et dans un combat qui devrait être si disputé et compétitif qu’il n’a pas un favori clair.

D’un côté, Alexis « Éxito » Bastar (18-1-1, 9 ko’s) cherchera à imposer sa boxe lycéenne, sa distance et son intelligence au dessus du ring, face à l’agressivité, au punch et à la vitesse des Originaire de Baja California, Israël « Azulito » Ramírez (13-1-1, 9 ko), dans un duel de super poids coq en 8 rounds qui devrait être plein d’action.

S’il est vrai que Bastar a 18 victoires, il n’a affronté que deux fois des adversaires avec plus de 10 victoires, et au cours des deux dernières années, il n’a combattu que deux fois, il a donc manqué de rythme et de cohérence. Son rival, « Azulito » Ramírez, compte trois victoires cette année, contre Luis Gustavo Guerrero (11-2-0), Javier Rendón (10-7-3) et Ángel Guevara (16-20-4). tous les trois ont été par KO, il arrive donc à un meilleur moment et avec une pleine motivation.

La confrontation spectaculaire entre Bastar et Ramírez fait partie du programme stellaire du « Mercredi de boxe » qui sera présenté par 2M Promotions, Zanfer et Golden Boy le 20 au Fairplay Club, qui sera accessible au public selon les protocoles de prévention et de santé de les autorités sanitaires d’Hermosillo et la Sonora Box Commission, et qui sera fixée avec la participation de DJ Karen Fierros.

Le reste des combats principaux affrontera Víctor « Spock » ​​Méndez (30-4-2, 22 ko) contre Miguel Ángel Rodríguez (16-2-2, 7 ko) de Veracruz à 10 rounds au Super Bantamweight. Eduardo « Koreano » Ramírez (18-1-3, 12 ko’s) contre Alexis Ruiz Soto de Sinaloa (13-7-1, 5 ko’s) après 8 épisodes en Supergallo, et le prétendant au championnat du monde Sulem Urbina (12-2 -2, 2 ko) contre la Mexicaine Tania Itzel « Zoka » García (6-6-0) en 8 rounds à Mosca.

L’émission ESPN Knock Out débutera par un combat préliminaire entre deux boxeurs habitués à proposer des combats avec beaucoup d’action et des échanges de coups constants, comme le local José « Langosta » López (7-4-3, 6 ko’s) et le Duranguense Fidel « Sugar » Castro (5-2-0, 4 ko).

Trois combats préliminaires ouvriront la fonction mercredi prochain, pour lesquels des billets sont encore disponibles sur le portail superboletos.com, et personnellement, dans les installations du lieu lui-même, le Fairplay Club, ainsi que le Coliseum Boxing Club et Sports Navarrese.