Bastian Schweinsteiger déplore la décision du Bayern Munich de laisser partir Gerland

Au cas où vous l’auriez manqué, le légendaire entraîneur du Bayern Munich, Hermann Gerland, devrait quitter le club cet été. Sans jamais s’élever plus haut qu’un entraîneur adjoint, l’homme connu sous le nom de Der Tiger est crédité du développement de plusieurs stars du Bayern et de l’Allemagne au fil des ans, y compris la majeure partie de l’équipe vainqueur de la Coupe du monde 2014.

Les goûts de Thomas Muller, Philipp Lahm et Mats Hummels doivent tous leurs débuts de carrière à cet homme. Et maintenant, Bastian Schweinsteiger, un autre des protégés de Gerland, a parlé de son départ du club. S’adressant à Instagram, le vainqueur de la Coupe du monde 2014 avait ceci aujourd’hui:

Une vraie légende @fcbayern! Vous m’avez accompagné sur une grande partie de ma carrière et êtes devenu un véritable ami. Vos conseils instructifs et vos efforts constants sont inoubliables – j’en suis reconnaissant à ce jour! Tigre, restez comme vous êtes!

Schweinsteiger était beaucoup plus diplomate que certaines autres stars du Bayern, comme Sepp Maier, qui trouvait «incompréhensible» qu’une autre position ne puisse être trouvée pour Gerland au club (via Tz). Cela suggère probablement quelque chose de plus dans les coulisses, car le départ du Tiger coïncide avec le départ de Hansi Flick et des rapports de frictions entre le personnel d’entraîneurs et la nouvelle direction du Bayern.

Il est difficile de penser qu’un homme qui est resté avec le Bayern pendant tant de décennies déciderait simplement d’un changement de décor à l’âge de 66 ans. Puisque Gerland a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite, il prendra probablement sa retraite. trouver un emploi dans un autre club, peut-être en suivant Miroslav Klose ailleurs dans la ligue. Le départ de Gerland est un malheureux rappel de l’ère du changement dans laquelle se trouve le Bayern, alors que d’anciennes légendes partent et que de nouvelles personnes viennent prendre leur place. Espérons que la stature du club survivra à ces changements.