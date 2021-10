Bastian Schweinsteiger fait l’éloge de Leroy Sane du Bayern Munich

Entre Julian Nagelsmann pour le Bayern Munich et Hansi Flick pour l’équipe nationale allemande. ils ont réussi à remettre Leroy Sane sur les rails et à tirer sur tous les cylindres pour le club et le pays. Nagelsmann a pris la décision tactique plus tôt cette saison de le jouer sur le flanc gauche au lieu du droit, et la décision s’est avérée valoir son pesant d’or. Il a marqué quatre buts et a fourni sept passes décisives au Bayern sur un total de 11 apparitions dans toutes les compétitions cette saison et lors des deux dernières pauses internationales pour Die Mannschaft, il a inscrit deux buts et une passe décisive lors de ces cinq éliminatoires de la Coupe du monde.

Le taux de travail défensif de Sane s’est également intensifié avec son excellente forme, comme l’a souligné l’ancienne légende du Bayern et de l’Allemagne, Bastian Schweinsteiger, alors qu’il effectuait un travail d’expert pour ARD pendant la pause internationale. Il sait à quel point Nagelsmann et Flick ont ​​demandé à Sane d’améliorer ses contributions défensives. «Ils ont exigé, tout comme ses coéquipiers, qu’il doive également retrouver son chemin et jouer défensivement. Et vous l’avez vu », a déclaré Schweinsteiger (Fussball News).

L’agitation défensive était pleinement affichée lors de la défaite face à l’Eintracht Frankfurt face à Sane :

Avec Sane jouant principalement sur le côté gauche, cela a fait des merveilles pour lui personnellement, ainsi que pour le Bayern en tant que collectif. Serge Gnabry, Jamal Musiala, Kinglsey Coman et même Thomas Muller, si nécessaire, possèdent la capacité de jouer sur le côté droit, donc Nagelsmann a toujours cette flexibilité sans risquer une baisse de forme pour Sane. Pourquoi réparer ce qui n’est pas actuellement cassé, pour ainsi dire ? Il en va de même pour la configuration de Die Mannschaft puisque Gnabry, Muller et Musiala sont des rappels réguliers pour les camps allemands. C’est là que la communication et le partage d’idées entre Nagelsmann et Flick sont devenus si utiles.

Alors que la forme impressionnante de Sane et son taux de travail défensif considérablement amélioré sont agréables pour le Bayern et l’Allemagne, Schweinsteiger a souligné que c’était quelque chose qu’il devait constamment montrer. Il est dans cette forme décente depuis un peu plus d’un mois maintenant, mais il doit vraiment travailler pour maintenir ces niveaux, estime Schweinsteiger. «Mais il doit le montrer, ce langage corporel, cet engagement. Il est dans le rythme et aide beaucoup les deux équipes », a-t-il déclaré.