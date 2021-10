Bastian Schweinsteiger livre une comparaison dévastatrice entre Manchester United et l’élite – Man United News And Transfer News

L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Bastian Schweinsteiger, a clairement exprimé ses réflexions sur la performance des Red Devils après leur humiliante défaite contre Liverpool.

L’ancien vainqueur de la Coupe du monde n’a pas connu la période la plus fructueuse à Old Trafford, aux prises avec un certain nombre de blessures au cours de ses près de deux ans avec le club.

Il n’a fait que 35 apparitions après avoir signé pour le club à l’âge de 30 ans, la majeure partie de ses matchs relevant du règne de Louis Van Gaal au club.

Cependant, il a pu remporter un trophée à cette époque (FA Cup 15/16) et reste toujours une figure populaire parmi les fans de United et tweete souvent sur le club.

Une journée dévastatrice pour tous les supporters de @ManUtd et le club mais elle n’est pas sortie de nulle part. Ce n’était pas une surprise. @LFC leur a montré la différence, ce qui est énorme : avoir une philosophie et une vision. Félicitations, #LiverpoolFC.

Espérons que #ManchesterUnited reviendra très bientôt. #MUNLIV – Bastian Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 24 octobre 2021

Clairement pas fan des méthodes d’Ole Gunnar Solskjaer, Schweinsteiger reflète simplement l’opinion de nombreux fans de United à travers le monde.

L’écart entre United et les autres grands clubs semblait important, mais la performance de dimanche a peut-être même été un choc pour les supporters les plus ardents d’Ole, ce n’était même pas très compétitif.

Dans le passé, la légende allemande a partagé ses inquiétudes concernant le style de jeu de United et a affirmé qu’il prenait trop de temps à Ole pour réussir à Old Trafford.

Les deux points ont été constamment adressés au manager au cours des derniers mois et il reste à voir s’il peut sortir en toute sécurité de ce gâchis avec son travail avec tact.