Le Bayern Munich perdant un match de football par plus d’un point de trois buts est, sans aucun doute, un objet de collection, mais même les meilleures équipes du monde ont leurs jours de repos. Ce fut le cas en Rhénanie du Nord-Westphalie mercredi soir lorsque le Bayern s’est incliné 5-0 face au Borussia Mönchengladbach au deuxième tour de la DFB-Pokal, leur deuxième sortie de la compétition à ce stade en autant de saisons. Gladbach s’est toujours avéré être une équipe de bogey pour les champions en titre de Bundesliga, mais rien ne peut excuser les performances épouvantables que le Bayern a réalisées après deux victoires consécutives contre le SL Benfica et le TSG Hoffenheim, respectivement.

Avant la défaite 5-0, il ne restait plus beaucoup de superlatifs pour décrire à quel point le Bayern avait bien joué dans sa récente forme, mais tout ce qui est bon finit par prendre fin. Une défaite n’aurait pas été la pire chose au monde, mais la nature de la défaite de Gladbach la rendait d’autant plus difficile à avaler. La légende du Bayern devenu expert, Bastian Schweinsteiger, a été choqué par ce qu’il a vu se dérouler.

Photo de Marius Becker/alliance photo via .

«Ce fut une journée noire pour le FC Bayern. Un black-out collectif », a déclaré Schweinsteiger à propos du résultat de mercredi (Abendzeitung). Ce n’était pas la défaite la plus lourde de l’histoire du Bayern, mais elle fait certainement partie des pires, dont la plupart ont eu lieu dans les années 1970. Le ton du match a été donné lorsque Kouadio Koné a viré Die Fohlen devant dans la deuxième minute de jeu après une séquence de mauvaises fermetures et défense du point de vue du Bayern. Thomas Muller, Lucas Hernandez et Dayot Upamecano ont tous perdu des duels 50/50 en succession rapide et Koné a été autorisé à dériver dans la surface sans marquer, finissant par mettre fin à la passe de Breel Embolo. Le Bayern n’a jamais vraiment montré de véritables signes de se sortir d’un premier trou et Gladbach a senti le sang. Le doublé de Ramy Bensebaini avant le coup de sifflet de la mi-temps a renvoyé un Bayern abattu dans le vestiaire et peu ou pas de signes de vie ont été montrés dans la seconde moitié de la procédure.

« Gladbach a joué un match de classe mondiale », a déclaré Schweinsteiger en décrivant le ton du Bayern sur le terrain depuis le décalage. Pourtant, même malgré la défaite choquante, l’ancien milieu de terrain du Bayern et de l’Allemagne pense toujours que son ancien club est bien placé. « Vous devez cocher cela maintenant, mais le Bayern Munich est en bonne forme », a-t-il ajouté.