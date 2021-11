Bastien arbitrera Madrid-Shakhtar et Makkelie Liverpool-Atlético

11/01/2021 à 11h00 CET

Le Français Benoit Bastien arbitrera Real Madrid-Shakhtar Donetsk, du groupe D, les Néerlandais Danny Makkelie Liverpool-Atlético de Madrid, du groupe B, et les Espagnols Mateu lahoz Il dirigera Manchester City-Bruges dans le groupe A, en Ligue des champions.

Benoît BastienLe joueur de 38 ans est international depuis 2014 et a arbitré cette saison l’Ajax-Besiktas (2-0) en Ligue des champions. Il sera assisté dans les bandes par ses compatriotes Aurélien Berthomieu et Benjamin Pages.

néerlandais Danny Makkelie, né à Curaçao, il a 38 ans et est international depuis 2009. Cette saison, il a arbitré deux matchs dans cette même compétition : Lille-Wolfsburg (0-0) et Inter Milan-Sheriff (3-1). Les Néerlandais seront également dans les groupes Steegstra de Hessel et Jan de Vries.

Antonio Mateu Lahoz, assisté de Pau Cebrián et Roberto del Palomar dirigera Manchester City-Bruges. Lahoz, international depuis 2011, a mené cette saison Besiktas-Borussia Dortmund (1-2).