Bastille annonce les dates du Royaume-Uni et de l’arène européenne pour 2022

Bastille a annoncé une série de dates d’arènes britanniques et européennes pour 2022, à l’appui de leur quatrième album récemment annoncé.

Le groupe a révélé les détails d’un nouveau disque, Give Me The Future, la semaine dernière, qui devrait arriver le 4 février 2022 et décrit comme « un hommage à l’humanité à l’ère de la technologie » qui « reflète l’étrangeté de vivre à travers des moments qui peuvent se sentir comme la science-fiction.

Give Me The Future a été suivi par les récents singles « Bad Days », « Distorted Light Beam », « Thelma + Louise » et la chanson titre de l’album.

« Travailler sur ces chansons dans une période si apocalyptique, avec tout le monde coincé à la maison, collé aux écrans, nourrit le sentiment que ce qui est réel et ce qui ne l’est pas est devenu parfois assez difficile à discerner », a déclaré le leader Dan Smith à propos du nouvel album. dans un communiqué de presse.

« Nous sommes à l’ère des fausses informations, des fausses nouvelles et des dirigeants mondiaux menteurs. Mais en ligne, vous pouvez être n’importe qui. Ce que cela fait à notre sens de nous-mêmes et à nos relations est énorme et fascinant. »

Parlant des prochaines dates de tournée dans une nouvelle déclaration, Smith a déclaré: «Nous sommes tous très excités à l’idée de partir en tournée avec ce nouvel album que nous aimons.

« Après tout ce qui s’est passé au cours des deux dernières années, nous sommes impatients de jouer pour tout le monde dans ces lieux brillants et nous avons hâte de nous amuser à nouveau sur la route… c’est parti pour les concerts en 2022. »

La prévente des billets de tournée débutera à 9h le 2 novembre, avec le lancement de la vente principale à 9h le 5 novembre. Visitez Bastille’s site officiel pour plus d’informations.

Les dates britanniques et européennes de « Give Me The Future » d’avril 2022 de Bastille sont les suivantes :

03 – Bruxelles, Forest National, Belgique

05 – Amsterdam, Ziggo Dome, Pays-Bas

07 – Londres, l’O2

08 – Manchester, AO Arena

10 – Glasgow, Académie O2

13 – Cardiff, Motorpoint Arena

14 – Birmingham, Académie O2

15 – Birmingham, Académie O2

17 – Pavillons de Plymouth

18 – Centre de Brighton.

Précommandez Give Me The Future.