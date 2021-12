Bastille et Damon Albarn confirmés pour la série de concerts de la Brits Week 2022

Bastille et Damon Albarn sont parmi les grands noms qui ont été annoncés pour la BRITs Week Série de concerts 2022.

Les spectacles de Londres auront lieu autour de la mise en scène des BRIT Awards de l’année prochaine, qui se tiendront à l’O2 à Londres le 8 février.

BRITs Week présenté par Mastercard pour Enfant de guerre débutera le 1er février avec Anne-Marie se produisant à Lafayette, avant que Bastille joue au Earth Theatre le 2 février.

Damon Albarn clôturera la série de concerts – qui mettra également en vedette Joy Crookes, Maisie Peters, Becky Hill, Mimi Webb et Craig David – avec un spectacle au Troxy à Londres le 20 février. D’autres spectacles pour BRITS Week 2022 sont prévus à annoncer le mois prochain.

Le produit des spectacles servira à soutenir le travail de War Child, qui vise à atteindre les enfants le plus tôt possible lorsque le conflit éclate et à rester pour les soutenir tout au long de leur rétablissement.

Les titulaires de carte Mastercard auront un accès exclusif en prévente aux concerts, qui débuteront à 10h le jeudi 16 décembre. Un nombre limité de billets sera ensuite mis en vente générale à partir de 10h le vendredi 17 décembre. Un tirage au sort pour gagner des billets pour l’un des concerts commencera également le vendredi, les dernières inscriptions étant acceptées le 23 janvier.

Holly Humberstone a été nommée gagnante du BRIT Rising Star Award La semaine dernière.

« Je me souviens avoir regardé les BRIT avec mes parents chaque année et avoir été totalement impressionné par les artistes qui se réunissaient dans ce qui ressemblait à un autre univers », a déclaré l’artiste. « Maintenant, elle est nommée l’étoile montante des BRIT et nominée aux côtés de deux autres femmes incroyables [Bree Runway and Lola Young], avec les chansons qui ont commencé entre ces quatre murs à la maison, c’est tellement fou. Cela ne semble tout simplement pas réel.

« Cette année a été une course folle et une année de premières, et je suis très reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à rendre cela possible! »