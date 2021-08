Bastille et Griff s’associent pour couvrir les vagues de chaleur des animaux de verre

Griff s’est associé au leader et fondateur de Bastille, Dan Smith, pour reprendre le tube “Heat Waves” de Glass Animals pour sa série YouTube “Against The Clock”.

Chaque épisode voit le chanteur créer, reproduire et réinventer une nouvelle chanson en une heure, souvent rejoint par d’autres invités musicaux. Dans cet épisode, elle et Smith abordent le single des Glass Animals de leur dernier LP Dreamland, chacun apportant une saveur différente à la chanson.

“Nous aimons faire des reprises”, a déclaré Smith à Griff lors de leur session. “Mais nous ne nous donnons généralement pas une heure pour que ce soit vraiment stressant.” Vous pouvez consulter les résultats ci-dessous.

Griff a récemment interprété une interprétation de “Save Your Tears” de The Weeknd lors d’une apparition sur le Live Lounge de BBC 1, ainsi que ses singles “Black Hole” et “One Foot In Front Of The Other”.

Cette dernière est la chanson titre de sa première mixtape, arrivée en juin de cette année. NME a attribué cinq étoiles à la sortie dans une critique, la décrivant comme “une anomalie dans la sphère pop”.

“Une collection étincelante de chansons pop effervescentes, elle voit son couple de crochets prêts pour la radio avec le lyrisme direct de Griff: des singles tueurs (l’autre “Blackhole”) aux brûleurs lents introspectifs (“Earl Grey”), Griff a créé son propre monde de la suprématie pop, une dans laquelle elle crée les règles et appelle les coups », a déclaré NME.

Plus tôt cette année, Bastille laissé tomber leur film ReOrchestrated, qui a relaté leur parcours pour reprendre plusieurs de leurs chansons sur plusieurs albums avec un orchestre et un chœur de 50 musiciens.

Parlant du documentaire au moment de sa sortie, Smith a expliqué à NME comment cela les avait aidés à réfléchir sur leur chemin en tant que groupe.

“Une chose qui a été bouleversante en regardant le film, c’est combien de moments semblaient énormes et, en eux-mêmes, auraient été extrêmement importants mais ont peut-être été perdus parce qu’il y en avait tellement qui se produisaient tout le temps”, a-t-il déclaré.

“Une partie d’avoir la chance de faire des choses, c’est penser à la prochaine chose tout le temps.”

