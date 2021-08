Bastille et Yungblud se produiront pour le retour de l’équipe GB à Tokyo

Pour célébrer le retour de l’incroyable Team GB après les Jeux olympiques de Tokyo 2020 de cette année, BBC One diffusera un concert spécial avec un certain nombre d’invités impressionnants.

Diffusée depuis la Wembley Arena de Londres le 15 août, l’émission spéciale de 90 minutes sera animée par BBC Radio 1 Greg James et Clara Amfo, et assisteront à des performances d’Anne-Marie, Yungblud, Laura Mvula, Rag’n’Bone Man, Bastille et le légendaire Nile Rodgers.

En plus de la musique, les fans peuvent s’attendre à voir quelques performances totalement immersives de l’English National Ballet et Chickenshed, et la performance de Laura Mvula serait également jouée dans le contexte de la Rambert Dance Company. Dans la nuit, Wembley Arena accueillera un public en direct de 8 000 personnes, composé des principaux travailleurs du pays qui auront reçu des billets en guise de remerciement pour leur travail acharné et leur dévouement.

“Ce serait un euphémisme de dire que la route vers Tokyo 2020 n’a pas été facile pour l’équipe GB, mais leur dévouement et leur passion pour les sports qu’ils aiment ont été tout simplement inspirants!” Amfo a déclaré dans un communiqué. «Je suis tellement honoré d’accueillir le concert de retour de l’équipe GB par The National Lottery avec Greg, sur ce qui promet d’être un brillant spectacle plein de célébration et d’amour! Chaque athlète mérite le meilleur retour aux sources et quel meilleur endroit que Wembley avec ces artistes de classe mondiale ! elle a ajouté.

Greg James a déclaré : « Comme toujours avec les Jeux olympiques, je suis devenu un expert des événements auxquels je ne pense que tous les quatre ans.

« J’ai hâte de célébrer nos extraordinaires athlètes de l’équipe GB et d’être à nouveau devant une vraie foule. Ça a été long à venir – ça va être une soirée brillante. »

Bastille ont également récemment dévoilé leur nouvelle chanson, “Give Me The Future”, de leur quatrième album studio à venir.

À propos du morceau, le chanteur Dan Smith a déclaré : « Give Me The Future est une chanson sur le fait de se brancher sur des possibilités infinies. Littéralement, on a l’impression que tout est à portée de main, tous les goûts sont satisfaits. Le bruit du vaisseau spatial au départ ? C’est nous qui atterrissons en catastrophe dans le futur. La réalité dans laquelle nous vivons en ce moment était la science-fiction d’il n’y a pas si longtemps. Prenez un film comme Minority Report. La technologie dans cela semblait si lointaine, un fantasme. Mais c’est ici, nous sommes déjà bien au-delà. Si quelqu’un vous avait dit ça il y a 20 ans, à la sortie du film… vous auriez ri. Ou été terrifié.