Bata mise sur son réseau de franchises pour une croissance accélérée

Au cours de l’exercice 21, la société s’est concentrée sur des domaines tels que l’innovation de produits, l’innovation de canaux, les campagnes de marketing d’initiatives de service client, les ventes dans ses points de vente, les plateformes de commerce électronique et les canaux numériques hyper-locaux comme Bata Chat Shop et Bata Store-on-Wheels, qui l’a aidé à maintenir la croissance.

Bata India continuera à mettre l’accent sur son réseau de franchises pour accélérer son expansion suite à sa croissance opérationnelle via 64 nouveaux magasins franchisés au cours de l’exercice précédent, a déclaré le président de Bata India, Ashwini Windlass, à la presse après la 88e assemblée générale annuelle de la société.

Bata compte actuellement 234 magasins franchisés et le “réseau de franchises a alimenté la croissance globale et les perturbations (liées à Covid) ne l’ont jamais bloquée”, a déclaré Gunjan Shah, PDG, ajoutant qu’au cours des 2-3 prochaines années, les points de vente franchisés représenteront 30% des magasins franchisés. nombre total de magasins.

“La prise en charge de Gunjan a accéléré le nouveau voyage que Bata a commencé”, a déclaré Windlass. Il a déclaré qu’étant donné les normes de distanciation sociale, le passage au travail à domicile et l’évitement des rassemblements sociaux, il y avait un impact négatif sur les produits de style de vie.

L’optimisation des coûts grâce à des investissements dans de nouvelles technologies dans divers domaines tels que les solutions de billetterie, les partenaires de centre de contact, les processus liés au commerce électronique a été un autre domaine qui a contribué à améliorer l’expérience et la satisfaction des clients malgré les restrictions sur les sorties à domicile à la suite de Covid-19. Le changement dans l’offre de produits pour répondre aux besoins changeants des consommateurs en vêtements décontractés et actifs a également aidé l’entreprise à rester sur une trajectoire de croissance. Les ventes de baskets et autres casuals ont été multipliées par 1,5 au cours de la dernière année, a déclaré Windlass

Le fabricant de chaussures s’est développé dans 75 nouvelles villes via des points de vente multimarques et a lancé des boutiques Bata Chat dans 800 magasins au cours de l’exercice précédent, où les clients pouvaient discuter et vidéo avec les directeurs de magasin locaux pour une livraison locale.

Le magasin Bata sur roues a été actif dans des centaines de villes. Grâce à des allées sans fin, un client pouvait scanner un magasin, le sélectionner, le commander et le faire livrer à domicile. La livraison à domicile s’est étendue à 1200 magasins Bata sur un total de 1500 magasins dans 800 villes. La société a vendu 3 paires de crores au cours du dernier exercice, a déclaré Shah aux journalistes tandis que Windlass a ajouté que le prix de vente moyen avait augmenté de 20% au cours des quatre dernières années.

Bata a fait état d’un chiffre d’affaires de Rs 267 crore au cours du premier trimestre de l’exercice en cours.

