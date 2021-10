Bataille amère: le PDG de ZEE, Punit Goenka, remet en question le silence antérieur d’Invesco sur l’accord RIL

Invesco avait demandé l’éviction de Punit Goenka et de deux administrateurs non exécutifs, alléguant une violation des normes de gouvernance d’entreprise. Il a également demandé l’intronisation de six de ses candidats au conseil d’administration de Zee.

Le directeur général et chef de la direction de Zee Entertainment Enterprises (Zee), Punit Goenka, a publié jeudi une déclaration remettant en question le silence antérieur d’Invesco Developing Markets Fund sur le projet de fusion avec Reliance Industries (RIL) en février de cette année. Dans ce qu’il espérait être sa « première et dernière communication » sur la question, Goenka, sur une note personnelle, a interrogé Invesco pour ne pas avoir rendu ses plans publics plus tôt.

Il est allé plus loin et s’est demandé pourquoi les règles de bonne gouvernance d’entreprise ne s’appliquaient pas aux investisseurs institutionnels. Cependant, il n’a pas précisé quelles règles de normes de gouvernance d’entreprise Invesco n’a pas respectées. Il a déclaré dans sa note : « La bonne gouvernance d’entreprise s’applique-t-elle uniquement aux entreprises et non à leurs investisseurs institutionnels ? »

Goenka a réitéré sa position antérieure selon laquelle la fusion (telle que proposée par Invesco) était opposée car l’évaluation n’était pas en faveur des actionnaires.

« Je reconnais la position qui a été prise par Invesco, mais les communications relatives à de telles propositions sont toujours bien documentées, et elles disent le contraire. J’ai moi aussi beaucoup de points à faire passer, mais je crois fermement qu’il y a un bon moment et un bon endroit pour cela », a déclaré Goenka dans un communiqué. Cependant, la déclaration n’a pas précisé ce qu’il a qualifié de « contraire ».

Il a dit que même s’il avait beaucoup de points à faire valoir, il croyait qu’il y avait un moment et un lieu pour cela. Expliquant son silence sur la question, Goenka a déclaré qu’il valait « mieux le casser au bon moment, pour que la vérité s’impose ».

Goenka a également reconnu qu’Invesco avait été « un soutien extrêmement fort » pour Zee et a déclaré que cela le peinait de voir cette relation se détériorer aujourd’hui en raison des circonstances malheureuses. « Nos avocats feront le nécessaire devant les tribunaux, si cela est jugé nécessaire », a-t-il déclaré, ajoutant « Malheureusement, la façon dont la situation actuelle se déroule est ce qui me déçoit ».

Plus tôt, mercredi, Invesco avait allégué que Goenka et d’autres membres de la famille du promoteur avaient négocié un accord avec RIL et qu’il s’agissait d’un « facilitateur ». C’était la première fois que le nom de RIL apparaissait dans le numéro car Zee n’avait pas nommé le conglomérat commercial plus tôt, mais l’avait qualifié de grand groupe indien.

Auparavant, Zee avait accusé Invesco d’avoir approché Goenka avec une proposition de fusion au nom d’une société rivale, qui, si elle était acceptée, aurait entraîné une perte de 10 000 crore de roupies pour les actionnaires de Zee. Concernant le projet de fusion avec les entreprises médiatiques de RIL, le PDG de Zee a déclaré lors de son briefing au conseil d’administration qu’il avait mis l’accent sur les points relatifs à la proposition d’Invesco.

« Mon attention s’est portée sur le déséquilibre observé dans la valorisation et sur le fait que ce n’était pas dans le meilleur intérêt de nos actionnaires. La seule raison pour laquelle je n’étais pas d’accord avec la proposition était que la valeur actionnariale était compromise. Je résisterai à toute pression pour préserver la valeur intrinsèque de Zee et m’assurer que rien n’affecte les rendements fournis à tous les actionnaires », a-t-il ajouté.

Invesco – qui avec sa filiale OFI Global China Fund détient une participation de 17,88 % dans Zee – mène une bataille juridique avec le conseil d’administration de Zee, après que ses deux avis de réquisition (datés du 11 septembre et du 23 septembre) pour tenir une AGE et expulser certains administrateurs aient été pas honoré.

Invesco avait demandé l’éviction de Punit Goenka et de deux administrateurs non exécutifs, alléguant une violation des normes de gouvernance d’entreprise. Il a également demandé l’intronisation de six de ses candidats au conseil d’administration de Zee.

