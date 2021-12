Bataille de marque: Ole Miss s’oppose au logo New Miss similaire

James Meredith dit qu’il a conquis la suprématie blanche et a créé un nouveau Mississippi il y a 59 ans lorsqu’il est devenu le premier étudiant noir à s’inscrire à l’Université du Mississippi – une école dont le surnom de longue date, Ole Miss, est enraciné dans la langue vernaculaire des plantations de la Confédération.

Aujourd’hui, une personne proche de Meredith vend des produits dérivés « New Miss » et essaie de créer un logo avec une écriture cursive presque identique au logo Ole Miss de l’université. L’université combat l’effort de marque, arguant que la marchandise New Miss est « d’une similitude déroutante » avec sa marque omniprésente.

Suzi Altman est un photographe qui suit souvent Meredith pour documenter ses apparitions publiques. Elle a déposé une demande pour la marque New Miss en juillet 2020, peu de temps après avoir vendu les premiers T-shirts et autres marchandises. Altman a déclaré qu’elle utilisait la marque pour essayer de collecter des fonds pour un musée qui préserverait l’héritage de Meredith – un projet qui a encore un long chemin à parcourir. Elle a dit qu’à la mi-novembre, elle n’avait toujours pas réalisé de profit sur la marchandise.

Cette photo du 27 juin 2018 montre le militant des droits civiques James Meredith à Jackson, Mississippi. « J’ai été dans le business de Dieu toute ma vie », dit Meredith. « Ole Miss pour moi n’était rien d’autre qu’une mission de Dieu. La Marche Meredith contre la peur était ma mission la plus importante de la part de Dieu, jusqu’à ce que celle-ci arrive en ce moment : élever le caractère moral et sensibiliser les gens à leur devoir de suivre le plan de Dieu et les enseignements de Jésus-Christ. » (Photo AP/Rogelio V. Solis)

Meredith était déjà un vétéran de l’armée lorsqu’il a intégré l’Université du Mississippi en 1962 en vertu d’une ordonnance d’un tribunal fédéral et au milieu de la résistance d’un gouverneur intimidant. Les maréchaux fédéraux l’ont protégé alors que la violence de la foule éclatait sous les chênes et les magnolias du campus d’Oxford.

Il y a quelques années, l’un de ses amis a offert à Meredith une casquette de baseball arborant un logo qui ressemblait à celui d’Ole Miss mais qui disait « Nouvelle Miss ». Cet ami, le révérend Robert West, a déclaré que la phrase symbolisait plus précisément comment Meredith avait changé un État avec un héritage terni d’esclavage et de ségrégation.

« Nous avons été inspirés par l’histoire de James », a déclaré Altman à l’Associated Press lors d’une conversation sur les raisons pour lesquelles elle a commencé à vendre des articles New Miss.

Les t-shirts, chapeaux et drapeaux New Miss d’Altman utilisent le même script que le logo Ole Miss qui apparaît sur les casques de football, les maillots de sport, les supports marketing et toutes sortes de marchandises sous licence de l’Université du Mississippi. Beaucoup de ses produits utilisent également les mêmes couleurs que celles de l’université : rouge cardinal, bleu marine et bleu poudré.

Le t-shirt du haut est orné de l’un des logos de l’Université du Mississippi, tandis que le t-shirt du bas, un produit New Miss, arbore un logo presque identique à la marque omniprésente de l’université Ole Miss, photographié le 9 novembre 2021 à Jackson, Miss L’université s’oppose à la demande de marque déposée par le commercialisateur de la marque New Miss. (Photo AP/Rogelio V. Solis)

Altman utilise des photos de Meredith sur son site Web New Miss Brand. Le dos de certaines casquettes de baseball est brodé de « James H. Meredith 1962 ».

Meredith, 88 ans, était lui-même insaisissable lorsqu’on lui a demandé s’il avait donné sa bénédiction à l’entreprise commerciale d’Altman.

« Je suis content que quelqu’un veuille faire quelque chose », a-t-il déclaré à l’AP, avant d’ajouter: « Tout le monde a gagné de l’argent avec James Meredith, sauf James Meredith. »

Meredith est en tournée dans le Mississippi pour ce qu’il appelle sa dernière mission de Dieu, exhortant les gens à respecter les dix commandements. Certains jours, il porte une casquette de baseball Ole Miss. D’autres jours, il l’échange contre un avec un logo New Miss.

« Je ne vois aucune raison pour laquelle l’Ole Miss et la New Miss ne pourraient pas coexister », a déclaré Meredith.

L’université ne le voit pas ainsi. Dans un développement signalé pour la première fois par le Clarion Ledger, l’université a déclaré dans son objection à la demande de marque d’Altman que les articles New Miss « sont identiques dans certains cas et similaires dans tous les cas » à la marchandise Ole Miss.

Dans un dossier déposé le 29 novembre, l’avocat d’Altman a nié que le logo New Miss soit « d’une similitude déroutante » avec celui d’Ole Miss et a déclaré que le logo New Miss est protégé par le premier amendement et en tant que parodie.

L’université a refusé de mettre quiconque à disposition pour un entretien avec l’AP, mais a déclaré dans un communiqué qu’elle avait tenté en vain de résoudre le problème avec Altman.

« L’Université du Mississippi est affectueusement connue par nos étudiants, anciens élèves et autres à travers le pays sous le nom d’Ole Miss, et identifie l’université avec le logo du script Ole Miss », a déclaré le responsable des communications de l’université, Jim Zook. « L’Université a l’obligation de protéger sa marque contre des marques similaires prêtant à confusion. »

L’université dit que le surnom de Ole Miss est né d’un concours d’annuaire universitaire à la fin des années 1800. L’expression « Ole Miss » avait été utilisée par les esclaves pour désigner la femme d’un propriétaire de plantation.

Le chancelier de l’université a publié un rapport en 2014 sur les efforts déployés pour promouvoir la diversité sur le campus majoritairement blanc de l’État avec le pourcentage le plus élevé de résidents noirs du pays. Il a déclaré que l’université continuerait à s’appeler Ole Miss mais devrait envisager de limiter le surnom au contexte de l’athlétisme et de l’esprit scolaire.

« Quelle que soit son origine, la grande majorité des personnes associées à notre université (ont) une forte affection pour » Ole Miss « et n’associent en aucune façon son utilisation à la race », indique le rapport de 2014.

L’université utilise toujours Ole Miss pour les sites Web et les adresses e-mail, bien que certains étudiants et professeurs s’y opposent. Les personnes les plus populaires sur le campus, choisies lors d’une élection étudiante, sont M. et Miss Ole Miss.

Dee Rhymes, diplômé de l’Université du Mississippi en 2021, s’est présenté pour M. Ole Miss à l’automne 2020 en promettant « Vérité, justice et la nouvelle Miss Way ». Rhymes, qui est noir, n’a pas gagné mais a déclaré qu’il voulait inspirer les autres étudiants à réfléchir à une culture de campus qui pourrait se sentir plus équitable et compatissante. Altman lui a offert des produits New Miss et il est bénévole en tant qu’ambassadeur de la marque.

Dee Rhymes parle le lundi 15 novembre 2021 à Jackson, Mississippi, de la candidature à un poste sur le campus en 2020 à l’Université du Mississippi en mettant l’accent sur la recréation de l’image de l’université en tant que « Nouvelle Miss » plutôt qu’Ole Miss. Rhymes, diplômé de l’université en 2021, a déclaré qu’il souhaitait un nouveau Mississippi axé sur l’équité et la compassion. (Photo AP/Emily Wagster Pettus)

Rhymes a déclaré qu’embrasser New Miss plutôt que Ole Miss ne devrait pas être controversé.

« La nouvelle Miss est simplement un nouveau Mississippi ou une nouvelle façon de penser – avec l’ancien, avec le nouveau », a-t-il déclaré.

Altman a déclaré qu’elle n’avait « aucune animosité personnelle » envers l’université ou le surnom de Ole Miss.

« Je me fiche qu’ils changent de nom. Ce n’est pas mon combat », a-t-elle déclaré. « Nous sommes tous au sujet d’un nouveau Mississippi et de changements qui traversent l’État. »

L’Université du Mississippi s’est efforcée de se démarquer de l’imagerie confédérée au cours de la dernière génération.

En 1997, l’université a effectivement empêché les fans de sport d’apporter des drapeaux de bataille confédérés aux matchs. Les équipes sportives s’appellent toujours les Rebels, mais en 2003, l’université a retiré la mascotte de touche du colonel Reb. Lors de l’interview de l’AP, Meredith portait des chaussures avec le logo du colonel Reb, disant qu’il avait conquis le colonel et qu’il pouvait les porter s’il le voulait.

En 2006, l’université a consacré une statue de Meredith sur le campus et en 2020, l’école a déplacé un monument de soldat confédéré qui se tenait depuis plus d’un siècle dans une partie centrale du campus vers un endroit plus éloigné. Le monument avait été un point de ralliement pour les émeutiers lorsque Meredith s’est inscrite.

Meredith a maintenant deux petits-enfants à l’Université du Mississippi. Il a déclaré que l’un de ses moments les plus gratifiants sur le campus d’Oxford s’était produit il y a environ une douzaine d’années, lorsqu’il a vu de jeunes sororités noires « marcher à travers Ole Miss comme si elles possédaient l’endroit ».

« Pour moi, c’était la nouvelle Ole Miss », a déclaré Meredith avec un sourire.

