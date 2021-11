Bataille de rhinocéros et de buffles dans un affrontement «extrêmement rare» de titans

Un garde forestier dans une réserve animalière sud-africaine a capturé des images «extrêmement rares» montrant un rhinocéros blanc dans un combat en tête-à-tête avec un buffle féroce.

L’histoire de la bande favorise le rhinocéros – ils peuvent peser près de 6 000 livres – mais le buffle du Cap de 1 500 livres s’est avéré un adversaire digne et redoutable.

« L’incroyable force des deux espèces est exposée ici ainsi que la nature obstinée du buffle ! » Kariega Game Reserve a écrit sur Facebook. « Complété avec d’excellents commentaires par les invités présents.

Dans les images, mieux vues avec le son, d’autres buffles se rassemblent autour des combattants comme pour profiter d’une meilleure vue. Une rhinocéros femelle et son petit observent à une distance plus sûre.

Remarquablement, le même garde forestier et guide, Wayne Deryck Howarth, a capturé des images il y a trois ans montrant une bataille impliquant le même rhinocéros et peut-être le même buffle.

Kariega Game Reserve a déclaré que le rhinocéros mâle avait récemment suivi la rhinocéros femelle et son veau et « est probablement plein de romance et de testostérone ».

La réserve a décrit ce que le groupe de touristes a vu comme « une observation extrêmement rare ».

–Image reproduite avec l’aimable autorisation de la réserve de chasse de Kariega