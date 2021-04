Bataille des aristocrates du dividende: Exxon Mobil contre Chevron

Exxon Mobil (NYSE:XOM) et Chevron (NYSE:CVX) ont augmenté leurs dividendes pendant 38 et 33 années consécutives, respectivement. En conséquence, ils appartiennent tous deux au groupe des aristocrates du dividende. En fait, comme l’industrie pétrolière est très cyclique avec des cycles d’expansion et de récession dramatiques, Exxon et Chevron sont les deux seules sociétés pétrolières sur la liste des aristocrates des dividendes.

Source: iQoncept / shutterstock.com

Ces deux majors pétrolières présentent de nombreuses caractéristiques similaires, mais il est essentiel que les investisseurs en revenus examinent les différences entre les deux géants pétroliers afin de sélectionner le meilleur des deux aristocrates des dividendes pour leur portefeuille.

Analyse du modèle d’entreprise

Exxon produit du pétrole et du gaz naturel à un ratio de 60/40 tandis que Chevron les produit à un ratio de 61/39. Cependant, Chevron prix une partie importante de son gaz naturel en fonction du prix du pétrole. En conséquence, environ 75% de la production de Chevron est tarifée en fonction du prix du pétrole. Cela signifie que Chevron est beaucoup plus sensible au prix du pétrole qu’Exxon.

Exxon a un modèle commercial plus intégré que Chevron, car ses segments en aval (principalement le raffinage) et la chimie génèrent une part importante de ses bénéfices. Chevron tire l’essentiel de ses bénéfices de son segment amont. Compte tenu de la forte sensibilité de Chevron au prix du pétrole, il est naturel qu’Exxon se soit montré plus résilient que Chevron aux ralentissements du secteur de l’énergie. Par exemple, dans le ralentissement causé par l’effondrement du prix du pétrole de 100 $ à la mi-2014 à 26 $ en 2016, Exxon a subi une baisse de 75% de son bénéfice par action (BPA). Mais Chevron a vu tous ses bénéfices s’évaporer et a enregistré une perte en 2016.

Bien qu’Exxon se soit montré plus défensif que Chevron lors de tous les ralentissements précédents, cela ne s’est pas avéré être le cas dans la crise actuelle du nouveau coronavirus. La pandémie a non seulement provoqué une baisse des prix du pétrole en 2020, mais également une baisse des marges du raffinage et des produits chimiques. En conséquence, les segments du raffinage et de la chimie n’ont pas fourni le soutien qu’ils avaient l’habitude de fournir aux résultats totaux d’Exxon et, par conséquent, la major pétrolière a enregistré sa première perte en plus d’une décennie en 2020.

Chevron a également affiché une perte l’an dernier, mais il s’est avéré plus résilient qu’il ne l’était lors des récessions précédentes. La société a bien tiré la leçon du ralentissement précédent et a considérablement amélioré son portefeuille d’actifs depuis lors en investissant dans des barils à faible coût et à marge élevée. Grâce à la haute notation de son portefeuille, Chevron a enregistré des flux de trésorerie disponibles records en 2018 et 2019 et a réalisé des flux de trésorerie disponibles de 5,6 milliards de dollars en 2020, dans l’une des baisses les plus sévères de l’histoire du secteur de l’énergie. Pour donner une perspective, Exxon a affiché des flux de trésorerie disponibles négatifs de 5,3 milliards de dollars l’an dernier.

Dans l’ensemble, Exxon s’est traditionnellement montré plus défensif que Chevron lors des ralentissements précédents. Mais cet avantage a diminué ces dernières années, principalement en raison du transfert de Chevron vers des réserves à faible coût et à forte marge.

Perspectives de croissance

Exxon et Chevron ont des différences remarquables dans leurs records de croissance et leurs perspectives de croissance. Chevron a augmenté sa production de 5% par an en moyenne en 2017-2019. Même en 2020, lorsque la plupart des producteurs de pétrole ont réduit leur production, Chevron a augmenté sa production de 1%. Cela contraste fortement avec Exxon, qui n’a pas réussi à augmenter sa production au cours des 12 dernières années. Sa production est restée essentiellement stable, autour de 4 millions de barils par jour, depuis 2008. Pire encore, en raison de la pandémie, sa production a baissé de 5% l’an dernier, passant de 3,95 millions à 3,76 millions de barils par jour.

Jusqu’à récemment, la seule consolation pour les actionnaires d’Exxon était ses perspectives prometteuses. La société prévoyait d’augmenter sa production de 32%, passant de 3,8 millions de barils par jour à cinq millions de barils par jour d’ici 2025. Cependant, la direction a récemment retiré ses prévisions et a déclaré qu’elle s’attend désormais à une production stable à 3,7 millions de barils par jour jusqu’en 2025. Cette est un revers majeur après tant d’années de stagnation.

Exxon dispose de deux moteurs de croissance majeurs, à savoir ses réserves offshore en Guyane et le bassin permien. La Guyane est l’un des projets les plus passionnants de l’industrie pétrolière. Exxon a presque triplé ses réserves dans la région, passant de 3,2 milliards de barils début 2018 à près de 9 milliards de barils actuellement. La société prévoit également d’augmenter sa production dans le bassin permien, de 400 000 barils par jour cette année à 700 000 barils par jour en 2025. Cependant, Exxon a reporté indéfiniment d’autres projets de croissance, comme le projet d’exportation de 30 milliards de dollars de GNL au Mozambique. Par conséquent, le déclin naturel de ses champs pétroliers compensera la croissance attendue de la Guyane et du Permien.

Chevron a de meilleures perspectives de croissance qu’Exxon. L’entreprise a plus que doublé la valeur de ses actifs dans le Permien au cours des deux dernières années grâce à de nouvelles découvertes et avancées technologiques. Il s’attend également à une croissance significative de ses projets en Australie. En conséquence, Chevron prévoit d’augmenter sa production de 3% à 4% par an en moyenne dans les années à venir.

Comparaison des dividendes

Exxon offre actuellement un rendement en dividendes de 6,2%, ce qui est supérieur au rendement en dividendes de 5% offert par Chevron. Cependant, il est important de réaliser qu’Exxon a plus de mal que Chevron à maintenir son dividende. Exxon a un ratio de distribution de dividendes de 155%, ce qui est beaucoup plus élevé que le ratio de distribution de 82% de Chevron.

De plus, comme mentionné ci-dessus, Chevron génère des flux de trésorerie disponibles beaucoup plus élevés qu’Exxon. En 2020, Chevron a réalisé des flux de trésorerie disponibles de 5,6 milliards de dollars et a ainsi couvert 58% de ses paiements de dividendes annuels. Au contraire, Exxon a affiché des flux de trésorerie disponibles négatifs de -5,3 milliards de dollars. Ainsi, elle a accusé un déficit de trésorerie de – 20,1 milliards de dollars par rapport à son dividende.

Cela explique pourquoi de nombreux analystes sont préoccupés par la sécurité du dividende d’Exxon. Pendant ce temps, la sécurité du dividende de Chevron a à peine été mentionnée. En outre, le déficit excessif de cash-flow libre d’Exxon est la principale raison de ses mauvaises prévisions de croissance future. La société a drastiquement limité ses projets de croissance afin de préserver sa trésorerie et de défendre son dividende.

Réflexions finales sur ces aristocrates de dividendes

Grâce à son modèle commercial plus intégré, Exxon était auparavant plus résilient aux ralentissements que Chevron. Cependant, cet avantage d’Exxon a diminué ces dernières années. Exxon offre un rendement de dividende plus élevé que Chevron, mais il a plus de mal que Chevron à maintenir son dividende, comme en témoigne son ratio de distribution et son déficit de trésorerie inférieurs. De plus, afin de défendre son dividende, Exxon a réduit ses projets de croissance. Ainsi, ses perspectives de croissance sont pires que Chevron.

En conséquence, Chevron semble être le meilleur de ces aristocrates de dividendes pour les investisseurs à revenu.

A la date de publication, Bob Ciura ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était analyste indépendant en actions. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.