Bataille des champions sur le pont

25/09/2021 à 10h53 CEST

Champion des Champions contre champion du Premier. Grand prétendant au trône d’Angleterre contre le roi de la dernière décennie. Tomas Tuchel contre Pep Guardiola, Chelsea contre Manchester City. Deux des meilleures équipes du monde s’affrontent ce samedi à le pont de Stamford, dans le clou de la journée de Premier League. Et, qui sait, si l’un des crashs de la saison.

Les « bleus » mènent aujourd’hui l’Angleterre, avec Liverpool et United, et se sont consolidés avec la signature de Lukaku ses aspirations à couronner la Premier League. A trois points se trouve le Manchester City de Guardiola, convaincu d’accepter le défi posé par les « bleus ». Regard vers l’avenir, mais aussi vers le passé, puisque le duel de samedi est aussi marqué par la fin de les Champions à Porto, dans laquelle ceux de Tuchel ont emmené le chat à l’eau.

“Je pense que nous avons joué une grande finale de Ligue des champions. Nous avons perdu, mais nous avons bien joué. On a un peu manqué d’être précis dans la dernière phase de l’attaque, et on a encaissé le but dans les transitions où ils sont très bons”, a reconnu Guardiola à propos du match.

City devrait retrouver une défense efficace, comme Aymeric Laporte, et Pep n’a pas levé les doutes sur l’état de Rodri ou Gündogan. Pour Chelsea, Tuchel ne pourra pas compter sur Mont ni Pulisic, àtous deux blessés.

«Je me souviens de tous nos matchs comme Pep’s City comme des duels à 50%. Ce samedi j’espère la même & rdquor ;, Tuchel réfléchit, conscient de la hauteur du match.

Probable fois

Chelsea : Mendy ; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger ; James, Jorginho, Kovacic, Alonso ; Havertz, Lukaku, Werner.

Manchester City : Ederson ; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne ; Gabriel Jésus, Foden, Grealish.

United récupère CR7 et Cavani

Parallèlement, à Manchester, United jouera son jeu. Après la déception de la Carabao Cup, les hommes de Solskjaer accueillent le Aston Villa avec le retour de Cristiano Ronaldo, après s’être reposé dans le verre, et aussi Cavani, qui sera sur le banc après avoir surmonté ses problèmes physiques.

Probable fois

Manchester United : De Gea ; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw ; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba; Cristiano Ronaldo.

Aston Villa : Emi Martínez ; Konsa, Tuanzebe, Mings ; Cash, McGinn, Douglas Luiz, Ramsey, Targett ; Ings, Watkins.