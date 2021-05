Bataille des chemins de fer indiens contre Covid-19: 1 000 employés sont infectés chaque jour, et 1 952 employés ont perdu jusqu’à présent à cause de la pandémie

Près de 1 000 cheminots sont quotidiennement infectés par le covid.

Les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal ont perdu 1952 employés, y compris du personnel de première ligne comme des chefs de gare, à cause de la pandémie de COVID-19 depuis l’année dernière. Même maintenant, près de 1000 cheminots sont infectés quotidiennement par le covid, selon le ministère des Chemins de fer. Suneet Sharma, président du conseil des chemins de fer, a été cité dans un rapport d’IE disant qu’à l’heure actuelle, le transporteur national dispose de 4 000 lits actuellement occupés par le personnel des chemins de fer et leurs familles. Depuis mars de l’année dernière, pas moins de 1 952 employés des chemins de fer sont décédés hier à cause de Covid-19, a-t-il déclaré. Les chemins de fer indiens ont augmenté le nombre de lits et construit des usines d’oxygène dans les hôpitaux ferroviaires, a-t-il ajouté.

Selon l’Association des maîtres des stations indiennes (AISMA), 113 chefs de stations sont morts dans la pandémie jusqu’à présent, la plupart dans la deuxième vague de cette année. La Force de protection des chemins de fer (FPR) a perdu 50 hommes à ce jour. L’association, dans des lettres adressées au Conseil des chemins de fer et à plusieurs divisions ferroviaires, a exigé des choses telles qu’une couverture d’assurance spéciale de Rs 50 lakh pour chacun d’eux, ainsi que la vaccination immédiate de leurs cadres. Le personnel tronqué doit faire des heures supplémentaires parce que de nombreux chefs de gare tombent malades, car les gares ne peuvent pas être laissées sans chefs de gare.

Les syndicats d’employés des chemins de fer indiens, le plus grand employeur de services publics en Inde, ont déclaré que près d’un employé de lakh avait été frappé par le nouveau coronavirus pendant la pandémie, dont les deux tiers se sont rétablis jusqu’à présent. À l’heure actuelle, selon les responsables, l’accent est mis sur la vaccination du personnel. Dans plusieurs zones et divisions ferroviaires, les efforts des chemins de fer indiens sont en cours pour vacciner les employés par lots grâce à la coordination avec les gouvernements des États. Selon le rapport, lorsque la vaccination des travailleurs de première ligne a été ouverte, le personnel médical des chemins de fer et le personnel du FPR ont été vaccinés. Cependant, d’autres catégories telles que les chefs de gare, les contrôleurs de billets, les gardiens et les chauffeurs n’ont pas été incluses dans ce lecteur.

Récemment, la All India Railwaymen’s Federation a écrit au ministre des Chemins de fer pour demander une compensation à égalité avec les travailleurs de première ligne pour les employés des chemins de fer qui ont perdu la vie en travaillant pendant la crise pandémique. Ils ont dit que ces cheminots méritaient une compensation de Rs 50 lakh, identique au montant qui est annoncé pour les travailleurs de première ligne et non une compensation de Rs 25 lakh, qui leur est versée.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.