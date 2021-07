Bataille des sites d’hébergement vidéo

Si vous avez déjà voulu partager une vidéo de mariage ou de voyage avec des amis, ou si vous êtes un créateur de contenu cherchant à atteindre votre public, vous avez probablement été confronté à la question de base : où dois-je mettre mes vidéos ? YouTube vs Vimeo est à peu près ce à quoi cela se résume depuis des années. Ce sont les gros frappeurs. Les options grand public. Les noms familiers.

Alors, est-ce important avec qui vous allez? Sont-ils plus ou moins interchangeables ? L’un va-t-il sensiblement mieux répondre à vos besoins que l’autre ?

Lisez ci-dessous pour découvrir ce que ces deux services ont à offrir, à qui ils sont susceptibles de faire appel et ce que vous avez à gagner ou à perdre en fonction de votre choix.

YouTube vs Vimeo : fonctions de base

En apparence, YouTube et Vimeo remplissent la même fonction. Vous pouvez télécharger des vidéos et vous pouvez regarder des vidéos.

Pour les créateurs à relativement petite échelle, ils peuvent être utilisés de manière quelque peu interchangeable, pour télécharger des vidéos et les partager gratuitement avec un public.

Mais ce sont des plateformes très différentes avec des objectifs très différents. Le choix que vous choisirez dépendra beaucoup de vos objectifs spécifiques.

Vimeo propose des options à la demande gratuites et payantes pour les téléspectateurs, toutes sans publicité, avec une image haute résolution et des frais facturés aux téléchargeurs.

YouTube fonctionne différemment. C’est gratuit pour les créateurs qui téléchargent leur travail et gratuit pour les téléspectateurs, mais uniquement avec des publicités. Sinon, il repose sur les abonnements des utilisateurs. La qualité vidéo varie mais peut être très faible si vous préférez simplement diffuser votre contenu auprès du plus grand nombre de globes oculaires possible.

Qualité de diffusion

Lorsque nous parlons de streaming vidéo, la qualité de l’image doit évidemment être prise en compte.

YouTube est une question de quantité. Vous trouverez des tonnes de vidéos, regardées par des tonnes de téléspectateurs. Une augmentation de la quantité s’accompagne malheureusement d’une baisse de la qualité. Cela ne veut pas dire que les créateurs sur YouTube ne diffusent pas un contenu de classe mondiale souvent aussi bon ou meilleur que ce qui est sur Vimeo. Beaucoup d’entre eux le sont. Mais YouTube doit gérer tout ce contenu à un niveau technique.

Cela signifie que la qualité de compression de YouTube prend un coup pour gérer tout ce contenu sans que cela ne prenne une éternité pour l’utilisateur.

Vimeo, en raison de son modèle de financement différent et de son empreinte globale réduite, peut gérer le contenu à des vitesses comparables sans réduire la qualité de la compression.

En bref, téléchargez la même vidéo (même taille, même résolution, etc.) sur YouTube et Vimeo, et Vimeo crachera un produit final légèrement meilleur.

Options de tarification pour les créateurs

En raison des publicités de YouTube, le téléchargement de contenu est gratuit, bien que les utilisateurs puissent choisir de promouvoir leur contenu à un coût ou d’acheter des publicités qui apparaissent ailleurs sur le site. Le téléchargement lui-même, cependant, n’entraîne pas de frais.

Le modèle sans publicité de Vimeo signifie qu’il doit facturer, et plutôt que de facturer les téléspectateurs, les coûts sont assumés par les téléchargeurs vidéo.

Vimeo peut être utilisé gratuitement avec un compte basique, mais si vous cherchez à télécharger beaucoup de contenu, vous aurez besoin d’un abonnement payant. Les téléchargements hebdomadaires ne dépassent pas 500 Mo sur un compte de base, et vous êtes limité à 10 vidéos par bloc de 24 heures, ainsi qu’à une limite totale de 5 Go sur votre compte.

Pour monter à partir de là, Vimeo propose quatre options, avec des données supplémentaires et d’autres avantages :

Plus: Un compte Plus augmente votre limite à 5 Go par semaine et 250 Go par an, et cela coûte 9 $/mois.

Pro: Un compte Pro va jusqu’à 20 Go par semaine et 1 To par an, pour 24 $/mois. Vous pouvez également avoir jusqu’à trois connexions de membres d’équipe pour une utilisation partagée.

Entreprise: Un compte Business supprime les limites hebdomadaires, avec une limite annuelle de 5 To, jusqu’à 10 membres d’équipe et un coût de 55 $/mois. Ici, vous pouvez également accéder aux paramètres de référencement et aux analyses Google pour améliorer votre jeu et ajouter des appels vidéo à l’action.

Prime: Un compte Premium ajoute une diffusion en direct illimitée au mix, ainsi que des questions-réponses et des sondages en direct, un chat en direct et 7 To de stockage par an, pour 95 $/mois.

Options de tarification pour les téléspectateurs

Les utilisateurs de Vimeo peuvent regarder du contenu gratuit ou payant. Lorsqu’ils paient pour accéder aux vidéos, les téléspectateurs ont deux options de paiement à la séance ou une option pour s’abonner. Ils peuvent louer du contenu pour une durée déterminée ou l’acheter afin qu’il reste à leur disposition aussi longtemps qu’il est hébergé sur Vimeo via une option de VOD payante. Et ils peuvent s’abonner à la chaîne d’un utilisateur pour un accès illimité. Cela signifie que les prix peuvent varier énormément en fonction de ce que vous choisissez de regarder.

Tout l’argent que vous payez sur Vimeo en tant que spectateur va directement au téléchargeur.

YouTube, en revanche, peut être presque entièrement gratuit, avec des publicités prenant en charge l’ensemble du modèle. Si vous souhaitez supprimer les publicités, plutôt que les paiements à la séance ou les frais d’abonnement liés aux créateurs individuels, vous pouvez vous abonner à YouTube Premium.

Pour 11,99 $ par mois, un abonnement Premium vous donne un accès sans publicité à tout le contenu normalement financé par la publicité. Vous avez également la possibilité de lire des vidéos en arrière-plan tout en utilisant d’autres applications lorsque vous utilisez YouTube sur mobile (disons que vous regardez un TED Talk ou une vidéo musicale et que vous souhaitez continuer à écouter pendant que vous consultez vos e-mails, par exemple).

YouTube héberge également des locations et des achats de films et de télévisions distincts des contenus financés par la publicité et Premium. Tout comme vous pouvez louer ou acheter du contenu sur Apple TV ou Google Play, YouTube vous permet d’accéder au contenu VOD sur un modèle à la carte.

Monétisation

Le revers de la médaille (pardonnez le jeu de mots) est important pour de nombreux créateurs : la monétisation.

Encore une fois, cela se résume à des publicités. Le manque de publicités de Vimeo signifie que les téléchargeurs ne gagnent pas d’argent, du moins pas directement, à moins qu’ils ne mettent un prix sur le contenu via des frais d’abonnement à la carte ou ponctuels. Cela contraste avec le type de revenu passif que les vidéos financées par la publicité peuvent générer uniquement à partir des vues.

Mais si vous utilisez Vimeo pour faire la publicité d’un produit, ou montrer votre portefeuille à un client potentiel, ou partager un film ou une émission de télévision avec des critiques, vous gagnez probablement de l’argent, indirectement. Cet argent ne passe tout simplement pas par Vimeo et ne dépend pas des clics au sens traditionnel du terme.

C’est là que YouTube brille – et se retrouve parfois dans l’eau chaude aussi. Bien que vos vidéos YouTube puissent également servir de publicité ou vous aider, vous et votre travail, à être découverts, vous pouvez également tirer profit du fait de devenir viral. YouTube gagne de l’argent grâce aux publicités diffusées à côté (ou avant, pendant et après) vos vidéos. Ce qui est bien, c’est que les créateurs peuvent également participer à cette action, en gagnant de l’argent directement lié à la popularité de leurs vidéos.

Vimeo ne peut pas interférer avec vos revenus – et ils sont également moins susceptibles de supprimer des vidéos en général.

Intimité

Si vous cherchez à partager vos vidéos à grande échelle, la confidentialité n’est peut-être pas une priorité absolue pour vous, et l’énorme base d’utilisateurs de YouTube vous intéressera (plus de deux milliards d’utilisateurs uniques connectés par mois contre 170 millions pour Vimeo).

Avec cette plus grande base d’utilisateurs, YouTube offre trois niveaux de confidentialité sur vos vidéos : publique, privée ou non répertoriée. C’est un outil assez contondant, mais cela signifie que vous pouvez contrôler qui voit vos vidéos, dans une certaine mesure.

En revanche, Vimeo vous permet de contrôler la confidentialité avec beaucoup plus de précision. Vous pouvez laisser une vidéo publique, la protéger par mot de passe, la proposer uniquement à vos abonnés ou limiter le visionnage à des comptes spécifiques que vous sélectionnez vous-même.

YouTube vs Vimeo : verdict final

YouTube et Vimeo, bien que superficiellement similaires, sont des bêtes très différentes. Il n’y a pas de gagnant clair, car les deux sont conçus pour plaire à des utilisateurs très différents.

Si vous essayez de vous démarquer en tant qu’influenceur des soins de la peau, gagner de l’argent en diffusant de nombreuses vidéos et en espérant toucher un public aussi large que possible, le modèle de YouTube a beaucoup de sens. Vous toucherez plus facilement votre audience. Vous aurez des options de monétisation réalistes. Et vous pourrez publier tout ce que vous voulez sans dépenser votre propre argent avant de trouver votre public.

Si vous êtes un artiste vidéo souhaitant partager votre art avec des programmateurs de festivals, ou un monteur essayant de présenter votre travail à des employeurs spécifiques, ou un cinéaste essayant de partager votre travail avec une base de fans existante, Vimeo vous permettra de le faire très bien, sans publicité, à faible coût et avec des résultats magnifiques.