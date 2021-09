Bataille du DOGE : pourquoi les fans de crypto Dogecoin et Dogecoin 2.0 s’affrontent-ils ?

in

Il y a une saga croissante dans le monde de la cryptographie. Aujourd’hui, les investisseurs dans la crypto-monnaie de haut niveau Dogecoin (CCC :DOGE-USD) et les premiers investisseurs/développeurs du Dogecoin 2.0 (CCC :DOGE2-USD) crypto se trouvent dans une impasse.

Les événements qui se sont déroulés le mois dernier ont suscité un vif intérêt pour la pièce de monnaie originale sur le thème des chiots. Cependant, la plupart des nouvelles entourant la mise en œuvre du nouveau projet Dogecoin 2.0 ont été baissières pour les investisseurs DOGE. Depuis la mi-août, les jetons DOGE ont légèrement baissé, la plupart des crypto-monnaies étant en déchirure.

En effet, tout indique que Dogecoin prenait de l’ampleur vers la mi-août. La crypto-monnaie a annoncé que la Dogecoin Foundation, une organisation à but non lucratif visant à développer cette pièce meme, avait été rétablie. Un manifeste Dogecoin et un groupe de conseillers éminents ont été présentés dans le cadre de cet effort de revitalisation.

Cependant, ces dernières semaines, les investisseurs du DOGE semblent s’être préoccupés de la montée en puissance du Dogecoin 2.0. Partageant le même nom que la pièce de monnaie originale, les investisseurs ont apparemment commencé à examiner de près ce nouveau venu. Bien que l’espace crypto évolue si rapidement, il y a toujours un nouveau venu dans le quartier.

Jetons un coup d’œil à ce qui se passe entre DOGE et son homologue 2.0 ces derniers temps.

Dogecoin vs Dogecoin 2.0 : qui l’emportera ?

Hier, les passionnés de la crypto originale sur le thème du chien ont vu une déclaration officielle de la communauté Dogecoin concernant le projet de crypto Dogecoin 2.0. Dans cette déclaration, Dogecoin a cherché à se démarquer de cette version apparemment améliorée de lui-même.

Le communiqué informait les investisseurs que Dogecoin 2.0 n’avait aucune relation avec Dogecoin. En conséquence, la communauté DOGE recherche une protection juridique pour «protéger le nom Dogecoin d’une éventuelle utilisation abusive».

Comme prévu, les gens de Dogecoin 2.0 ont répondu. Aujourd’hui, dans une déclaration de projet, les Dogecoin 2.0 ont défendu leur droit de remplir leur mission. Les gens de Dogecoin 2.0 pensent qu’ils sont injustement ciblés et ont fixé une réunion avec leur avocat demain pour “examiner toutes les options”.

On dirait que cette bataille ne fait que chauffer.

En effet, étant donné les autres batailles juridiques en cours dans le monde de la cryptographie, y compris avec une plate-forme de haut niveau Ondulation (CCC :XRP-USD) et son jeton XRP, les investisseurs ne manquent pas de drames aujourd’hui.

