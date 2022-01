Bataille FAA 5G: Verizon et AT&T font demi-tour, acceptant de retarder davantage

Un nouvel accord a été conclu dans l’étrange bataille de la FAA 5G, les opérateurs de téléphonie mobile acceptant un nouveau retard dans le déploiement d’un spectre 5G supplémentaire, bien qu’ils aient déclaré hier qu’ils ne le feraient pas…

La polémique a commencé en novembre de l’année dernière.

La FAA n’a donné aucune explication à ses inquiétudes et les transporteurs ont proposé un compromis : ils réduiraient la puissance à proximité des aéroports (les radioaltimètres sont principalement utilisés dans la phase finale de l’atterrissage, indiquant aux pilotes à quelle distance ils se trouvent précisément au-dessus du sol). Il s’agissait d’une petite concession, car les transporteurs utilisent déjà des antennes directionnelles à proximité des aéroports pour limiter la puissance des signaux atteignant les avions.

La FAA a continué d’insister sur le fait qu’il y avait un risque d’interférence, affirmant que cela pourrait provoquer des déroutements de vol à certains endroits – bien que les spectres en question soient utilisés dans plus de 40 autres pays, sans qu’aucun aéronef ne soit affecté.

Une suspension d’un mois sur le déploiement devait expirer demain, mais la FAA a déclaré qu’elle souhaitait un délai supplémentaire de deux semaines. AT&T et Verizon ont refusé hier d’accepter cela.

Les sociétés sans fil ont déclaré dimanche dans une lettre conjointe qu’elles ne déploieraient pas la 5G autour des aéroports pendant six mois, mais ont rejeté toute limitation plus large de l’utilisation du spectre de la bande C.