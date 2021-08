Batailles de Running Back ⋆ .

Awesemo vous apporte des conseils d’experts sur le football Fantasy par comité alors que Dave “Loughy” Loughran, Eytan Shander et Ben Rasa accueillent le Awesemo Fantasy Football Show aujourd’hui, le 27 août. Dans cet épisode, les gars discuteront de ce qu’il faut surveiller dans la pré-saison de la NFL Semaine 3. Nous récapitulerons certaines des plus grandes batailles de position à surveiller, et quels joueurs peuvent considérablement aider ou nuire à leur valeur fantastique en fonction de leurs performances de pré-saison.

Économisez 33% sur votre kit de draft Awesemo Fantasy avec le code promo EVEYRDOWNBACK !

Diffusion en direct sponsorisée par Underdog Fantasy. Déposez sur Underdog et obtenez un bonus gratuit de 25 $.

Besoin de projections de pré-saison Fantasy Football ?

Nous vous avons couvert! Notre équipe d’experts de Fantasy Football a des projections de pré-saison pour tous vos besoins DFS. Accédez à nos projections pré-saison 2021 avec tout achat de notre Pass hebdomadaire NFL pour seulement 14,95 $ ou Abonnement mensuel NFL pour seulement 49,95 $.

Classement et repêchage de Fantasy Football

La préparation d’un repêchage de football Fantasy peut être un processus long et déroutant. Passer des heures à lire des magazines, des articles en ligne et à écouter des podcasts peut vous laisser passer au crible un méli-mélo d’informations contradictoires et souvent inutiles. Il est difficile de savoir à qui faire confiance et quelles statistiques sont du bruit et lesquelles ne le sont pas. Vous avez probablement rencontré des joueurs considérés comme des choix « en petits groupes » dans un article, pour les voir étiquetés comme des « bustes » dans un autre.

La raison en est simple : il y a trop de statistiques disponibles parmi lesquelles choisir, et bon nombre de celles utilisées par les analystes contiennent peu ou pas de valeur prédictive. En fait, même les statistiques qui offrent une valeur prédictive peuvent être nuisibles lorsqu’elles sont considérées isolément. Lorsqu’ils citent des statistiques individuelles, comme le font souvent les analystes, ils peuvent défendre n’importe qui. Si vous en avez assez de la pensée de groupe et du consensus de l’industrie, il est peut-être temps d’adopter une approche axée sur les données.

Heureusement, Awesemo a créé des classements de premier ordre basés sur des projections. Les bonnes projections prennent en compte des millions de points de données. Ils déterminent ensuite quels points de données sont les plus prédictifs et les regroupent en un seul nombre global pour chaque joueur, aboutissant à un système de classement qui prend en compte la relativité.

Aide-mémoire d’Awesemo Fantasy Football : semaine 3 de la pré-saison de la NFL

Que vous ayez un repêchage hors ligne ou que vous souhaitiez une feuille de triche rapide et facile à consulter pour votre repêchage de football Fantasy, nous vous proposons tous les types de scores de ligue différents, du PPR complet au demi PPR en passant par le standard. Vous pouvez également télécharger nos feuilles de triche par classement positionnel et les rayer de votre repêchage ou les utiliser en conjonction avec notre outil de draft wingman, qui vous permet de suivre comment chaque choix améliore votre liste. Toutes nos feuilles de triche sont basées sur les classements et les projections d’Alex Baker. Joueur n°1 mondial de DFS, Alex a utilisé son modèle de fantasy quotidien pour calculer les projections match par match pour toute la saison de la NFL pour chaque joueur pertinent pour la fantasy. Il a utilisé des over/unders, des totaux de gains, des spreads et des mesures telles que des objectifs, des parcours parcourus et des yards par tentative pour produire un numéro simple et facile à utiliser pour vos drafts. Après cela, Awesemo a pris en compte la rareté positionnelle et la valeur relative pour atteindre un ensemble final de classements et de niveaux.

Cliquez ici pour ÉCONOMISER 33% sur votre kit de draft Awesemo Fantasy !

Force de l’outil de planification

Toutes les semaines ne sont pas égales dans le football Fantasy, surtout lorsqu’il s’agit de battre vos amis en séries éliminatoires. Si vous choisissez préférentiellement des joueurs qui ont un calendrier favorable pour les semaines 15 et 16, vous aurez de grandes chances de réussir. L’outil Awesemo Strength of Schedule n’est pas votre liste habituelle de bonnes et de mauvaises défenses par semaine. Alex Baker a mis ses projections au travail – en utilisant les lignes de jeu de la saison associées à des statistiques spécifiques pour créer une note pour chaque match qui n’est pas uniquement basée sur les performances de l’année dernière. Les types de défenses sont également pris en compte. À l’intérieur, les défenses bourrées de course peuvent ne laisser aucun point aux dos meurtris qui traversent continuellement l’écart A, mais qu’en est-il des arrières attrapeurs comme Christian McCaffrey ou Alvin Kamara? L’outil Strength of Schedule d’Awesemo traite ces dos différemment, par exemple, et adapte la force du calendrier à leurs situations uniques. Nous avons également regroupé la force du calendrier de chaque joueur par périodes de la saison. Vous voulez savoir comment un joueur se classe pendant les séries éliminatoires ? Basculez simplement la colonne des séries éliminatoires. Vous avez une ligue de guillotine où vous devez être excellent dès le départ ? Basculez les semaines 1 à 4.

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Vous voulez plus d’actualités sur le football fantastique ? Nous avons également une toute nouvelle chaîne YouTube Fantasy Football où vous pouvez écouter tous les jours les meilleures vidéos fantasy du secteur. Si tout ce contenu gratuit ne vous suffit pas pour dominer votre repêchage Fantasy Football cette année, consultez le kit de repêchage Awesemo Fantasy Football, qui comprend des outils sophistiqués et des données Fantasy exclusives que vous ne pouvez obtenir que de nous. Consultez nos classements de repêchage de football Fantasy NFL, notre aide-mémoire de football Fantasy NFL, nos dormeurs de football Fantasy et nos profils de repêchage de joueurs NFL.